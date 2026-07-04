El campeón de liga, primer rival del Rodiles en Primera División

El debut de El Gaitero Rodiles en Primera División, la máxima categoría femenina del fútbol sala español, será a lo grande. El sorteo del calendario ha deparado que en la primera jornada visite Villaviciosa el campeón de liga, el Futsi Atlético Navalcarnero. Será el 5 de septiembre. Se trata de un viejo conocido del Rodiles, ya que fue el equipo que eliminó al conjunto asturiano en la última Copa de la Reina (0-5 para las madrileñas en el pabellón Manuel Busto).

"Da igual lo que toque, tenemos que pensar en disfrutar y competir cada partido como si fuese una final", apunta Santiago Tuero, promotor del equipo de la Villa. Lo más curioso es que cuando se realizó el sorteo y al Rodiles le tocó el Navalcarnero, todavía no se sabía si iban a ser campeonas. Unos minutos más tarde confirmaron su octavo título al superar en los penaltis al Melilla.

El calendario, al igual que sucede ya prácticamente en todas las competiciones, no depara la misma secuencia de emparejamientos en la primera vuelta que en la segunda. "No miré mucho, me parece que en la primera vuelta tenemos partidos más complicados fuera de casa y más asequibles en casa", analiza Tuero, que sí se queja de los parones de la competición.

"Jugamos tres jornadas en septiembre y paramos tres semanas por el PreEuropeo, y en marzo otra vez por el Europeo. No sé, podían empezar antes con la selección y dejarnos hacer la pretemporada en paz, y luego aprovechar Navidades, verano... hacer ventanas más claras", lamenta Tuero.

El club avanza en la planificación de su temporada más importante, la del estreno en la máxima categoría. Tras la marcha de Guillermo Arribas como entrenador, no parece que se vaya a incorporar otro técnico, al menos a corto plazo. Santiago Tuero tiene el título, siempre dirigió al equipo y se apoyará más en la segunda entrenadora, Jéssica Fernández, y en el preparador físico. Además, la plantilla incrementará el número de sesiones y empezará a entrenar por las mañanas.

Un movimiento rápido

En cuanto a las jugadoras, el Rodiles se ha movido rápido para asegurarse el concurso de la máxima goleadora del campeonato brasileño, Taynara Almeida, conocida por "Quixadá", su lugar de procedencia. Se trata de una ala de 23 años procedente del Malgi que Tuero cree que "va a ser un fichaje sorprendente, llamativo". También se reincorpora al primer equipo Romina, que estuvo dos años apartada por motivos laborales, y sube del B Sara Rodríguez. Faltaría un fichaje.

Del resto, Deise se ha ido a Portugal y han renovado las porteras Irati y Zaira, las cierres Dani Fleitas y Jane Marques, las ala-cierres Gabi Machado y Clara, la ala Angela Guimarães y la pivot Nicole Simonetti.

Mientras tanto, el club trata de amarrar más ayudas para elevar su presupuesto hasta los 250.000 euros, acorde con la categoría.