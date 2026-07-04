España, con el asturiano Eduardo Llano, a la final del EuroHand 4 All de balonmano en silla de ruedas

El equipo español de balonmano en silla de ruedas, en cuya plantilla figura el jugador asturiano Eduardo Llano, disputará la final del EuroHand 4 All tras ganar la semifinal ante Portugal por 1-2. Fue necesario la remontada del conjunto español, que perdió el primer parcial por 10-6 y se impuso en los dos siguientes por 15-16 y 3-4. A diez segundos del final, Miguel García detuvo un penalti decisivo.