La selección asturiana femenina, brillante semifinalista en el torneo de balonmano de Cangas del Narcea

La selección asturiana infantil femenina disputará las semifinales del Torneo Nacional de Cangas del Narcea, que se disputa entre un gran ambiente de público en el polideportivo de El Reguerón, al vencer con gran autoridad a la de Galicia por un amplio resultado de 31-19. Las jugadoras que prepara Lucía Parajón, que realizaron una excelente encuentros a todos los niveles, lucharán este mediodía (12 horas) por el pase a la final contra la potente Comunidad Valenciana, que ganó a Madrid (28-23). La otra "semi" enfrentará a Andalucía y a Castilla y León. En la categoría infantil masculina, los del Principado, que el jueves habían logrado su primera victoria contra los riojanos, cayeron frente al combinado gallego por 35-31. Las semifinales serán Castilla y León-Madrid y Galicia-Valencia.