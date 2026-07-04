El Telecable renueva a las porteras Viki Caretta y Aine Pérez, y solo causa baja en el club Angy Fernández

El Telecable también ha renovado a las dos porteras de la pasada temporada, la italiana Viki Caretta y la candamina Aine Pérez, con lo que eleva a once el número de jugadores de la plantilla de la campaña 25-26 que continuarán a las órdenes de Natasha Lee. La única que causa baja en el equipo es Angy Fernández. Con anterioridad habían confirmado su continuidad Marta Piquero, Ana Catarina, Laia Juan, Nuria Almeida, Candela Gallo, María Igualada, Mariona Colomer, Judith Cobián y Ainara Anido.

Viki Caretta, que fue de menos a más la pasada campaña, vivirá su segundo año en el club gijonés, al que llegó procedente del Coruña. Por su parte, la joven Aine, de 18 años, también cumplirá su segunda temporada en la entidad del barrio de La Calzada, donde rindió a alto nivel en los muchos minutos que le dio la entrenadora del club fabril.