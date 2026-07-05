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Alexandre Tinoco y Borja Pérez, líderes tras la primera jornada de Memorial Carlos del Castillo de vela

La tripulación del Marítimo de Mahón gana las dos primeras mangas y presenta su firme candidatura al triunfo final en la bahía de Gijón

Un espectador toma imágenes durante la primera jornada del Memorial Carlos del Castillo de snipe.

Un espectador toma imágenes durante la primera jornada del Memorial Carlos del Castillo de snipe. / Juan Plaza

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M. R.

Gijón

Alexandre Tinoco y Borja Pérez, miembros del Club Marítimo de Mahón, son los líderes indiscutibles de la XVII edición del Memorial Carlos del Castillo de vela, organizado por el Real Club Astur de Regatas en la bahía gijonesa. Tinoco y Pérez mostraron un gran estado de forma y ganaron las dos mangas de la primera jornada. Los portugueses Pedro y Gonzalo Barreto, del Club Náutico de Cascais, son segundos tras firmar un cuarto y un segundo puesto. Completan el podio provisional de este trofeo de snipe Jaime Álvarez-Hevia y Guillermo Fernández, del Club Marítimo de Luanco, que fueron terceros y cuartos respectivamente.

Del medio centenar de embarcaciones inscritas en el prestigioso trofeo, incluido en el circuito nacional, diez de ellas optaron por no salir a navegar el primer día por la incertidumbre meteorológica. Las previsiones de fuerte viento se generalizaron por la mañana, aunque finalmente amainó y se pudieron celebrar las dos mangas con normalidad. La primera vio un viento de unos 13 nudos, que bajó a 10 para la celebración de la segunda.

La mayor incidencia la sufrió la tripulación santanderina formada por David Solana y Álvaro Martínez, sancionada por incumplir la regla del último minuto antes de la salida de la segunda manga. El reglamento estipula una penalización para el barco que cruce la línea de salida o esté dentro del triángulo de salida (formado entre las boyas y el mástil del barco comité) durante el procedimiento de salida. Eso relegó a los deportistas cántabros al 17º puesto provisional, pese a que fueron segundos en la primera manga.

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El memorial concluirá hoy con la segunda jornada, cuya señal de atención de la primera manga está prevista para el mediodía.

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