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Andrea Trigo y Jonay Álvarez se imponen en un Acuatlón de Luanco de alto nivel

Andrea Trigo, corriendo por las calles de Luanco.

Andrea Trigo, corriendo por las calles de Luanco. / Triatlón Asturias

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N. L.

Luanco

La asturiana Andrea Trigo, del Club Deportivo Delikia, y el madrileño Jonay Álvarez, del Triatlón Vicálvaro, lograron la victoria absoluta en el VI Acuatlón de Luanco, Campeonato de Asturias y MPC Informática Challenge, de mucho nivel, llevándose los mil euros de premio a la ganadora y el ganador en un podio con un total de tres mil quinientos euros en dotación económica. Fernando Barroso, del APTRI, era el primer asturiano, campeón regional junto a Andrea Trigo, entrando en la séptima posición de la general masculina. Andrea Trigo, la mejor triatleta asturiana del momento, se adjudicaba la victoria femenina con un tiempo de 28:22, por delante de la gallega Ana María Santiso, del Cidade de Lugo Fluvial, primera en salir del agua pero superada en tierra por Trigo, y que terminaba en un tiempo de 28:27. La tercera plaza de la general fue para Uxía Campos, del Cidade de Lugo Fluvial, en 29:31. En la categoría masculina Jonay Álvarez, campeón de España de Duatlón esta temporada, se llevaba la victoria manteniéndose primero tanto en la natación como en la carrera a pie, con un tiempo de 24:35. Le seguían Kevin Tarek Viñuela y Jarno Pousada, ambos del Cidade de Lugo Fluvial. Por equipos, la victoria femenina y masculina fue para el Cidade de Lugo Fluvial.

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