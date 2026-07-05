La asturiana Paula Fernández, plata con la selección española en el Europeo sub-17 de balonmano playa
España, tras un campeonato impecable, cayó en el desempate en la final celebrada contra Hungría en Zagreb
N. L.
Paula Fernández se colgó con la selección española la medalla de plata en el Campeonato de Europa sub-17 de balonmano playa que culminó la tarde del domingo en Zagreb (Croacia). España perdió la final contra Hungría en el desempate por 7-6 tras caer en el primer set por 22-16 y vencer en el segundo por 25-19. La destacada jugadora, en pista del BMG y en arena del Gijón Jovellanos, hace historia por partida doble. Y es que, además de convertirse en la primera internacional asturiana en esta disciplina con su convocatoria, tiene también esta condición privilegiada en lograr un metal en un torneo de gran relevancia como es un Europeo.
El equipo español obtuvo un valioso metal al superar en la primera fase a selecciones de gran potencial como Ucrania, Rumanía y Eslovaquia, mientras que en la segunda se impuso a adversarios de gran calibre como Chequia, Croacia y Turquía, para derrotar posteriormente a Francia en cuartos de final y volver a enfrentarse en semifinales a las croatas, a las que superaron en el segundo set en un intenso partido que les dio la opción de disputar merecidamente el título europeo.
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