Asturias se asoma al Europeo junior de ciclismo en pista

Con mucha inexperiencia, pero también con paladas de ilusión y de ganas de aprender. Así emprendieron el viaje a Cottbus (Alemania) los tres asturianos que tomarán parte en el Campeonato de Europa de ciclismo en pista de las categorías junior y sub-23, que tendrá lugar entre los días 7 y 12 de julio. Los velocistas Adrián Villegas y Mario Menéndez y el fondista Samuel Valle todavía son juniors de primer año (cumplen 17 años este 2026), pero quieren demostrar en el velódromo alemán la progresión que esbozan en los entrenamientos.

Samuel Valle, de Avilés, tomará parte en las pruebas de persecución individual y por equipos, y será suplente en la de scratch. Por su parte, su paisano Mario Menéndez, hará velocidad por equipos e individual y keirin (una modalidad en la que la primera parte del recorrido se hace detrás de un vehículo motorizado). Adrián Villegas, de Gijón, será suplente en velocidad, correrá el keirin y la prueba del kilómetro.

"Al ser de primer año, las expectativas son de mejorar y de tener aprendizaje, seguramente habrá mayores opciones el año que viene", explica Santi Pérez, seleccionador asturiano, recién llegado de Melilla de los Campeonatos de España escolares. De todas formas, el exciclista es optimista: "Los nervios van a estar ahí, sobre todo al tratarse de pruebas tan cortas y decisivas, pero están en muy buenos tiempos la evolución es muy buena, espero que no les atenacen. Confío en que lo puedan afrontar y en que salga a relucir lo que hacen en los entrenamientos. Si otros hacen mejores tiempos, tocará aplaudir".

El mérito de sacar ciclistas de pista es doble en una región como Asturias, donde el peso de la carretera es infinitamente superior y donde las condiciones para entrenar en velódromo son deficitarias. Muy lejos queda ya Adolfo Alperi, diploma olímpico en 1992 y 1996. Los corredores autonómicos, que compaginan carretera y pista, entrenan esta última modalidad en el velódromo de La Morgal, a merced de las condiciones meteorológicas y con una longitud, 333 metros, que no es la habitual. "Es complicado en una instalación de hormigón, al aire libre y de 3,3 en vez de 2,5, que es lo que se estila. Pero algunas veces también nos beneficia porque nos hace más duros", señala Pérez.

En este caso, la longitud de la pista en Cottbus sí se corresponde con la que existe en La Morgal. "Con los años vamos evolucionando, se están consiguiendo medallas. Nos falta en un futuro no muy lejano una apuesta por un velódromo cubierto no pueda favorecer esa mejora", incide el encargado de la dirección técnica de la federación asturiana.

Premio al trabajo

Pese a todos los inconvenientes, el peso de la representación asturiana en la selección para este campeonato es importante. De hecho, en los representantes de velocidad alcanza el 50 por ciento.

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Para los tres esta convocatoria es un premio al duro trabajo diario, últimamente enfocado a la pista pero que también incluye duras sesiones de carretera. Suelen hacer un día a la semana en el velódromo de La Morgal, aunque en las últimas semanas han doblado la apuesta. "Hay muy buen equipo, aunque posiblemente no les llegue para las medallas. Pero las carreras están abiertas, la lucha es posible. Creo que van a hacer una buena persecución por equipos, intentarán igualar o mejorar el récord de España, y están en ello por tiempos", apunta Santi Pérez.