Asturias supera a Castilla y León y logra el bronce femenino en el torneo de balonmano Cangas del Narcea
Los dos equipos de la Comunidad Valenciana, el masculino en una vibrante prórroga, se hicieron con los títulos el campeonato celebrado en el polideportivo de El Reguerón
N. L.
Las infantiles de Asturias, tras imponerse a las de Castilla y León (14-11) en un intenso duelo, obtuvieron el tercer puesto en el Torneo Nacional de Cangas del Narcea. Las del Principado, en esta ocasión, no lograron la victoria como en 2025, pero ofrecieron un buen juego y una excelente proyección en muchas de las componentes del equipo regional. En esta categoría femenina se llevó el triunfo Valencia, que doblegó en la gran final a Andalucía (28-25). La quinta posición fue para Madrid, seguida de Galicia, Cantabria y La Rioja.
En la categoría masculina, Valencia venció a Madrid en un emocionante e intenso duelo por el título en la prórroga (38-37) tras llegarse con empate a 33 al final del tiempo reglamentario. Como se presumía, el nivel de la competición fue similar al de un Campeonato de España de la categoría. La tercera plaza correspondió a Castilla y León, que venció a Galicia (25-23). Los asturianos tuvieron que conformarse con la séptima plaza tras vencer a La Rioja, que ocupó el último lugar de esta clásica cita. Andalucía acabó quinta y Cantabria, sexta.
El torneo resultó un éxito y ofreció un altísimo nivel, además de ser un excelente test para el Campeonato de España (CESA). Juan Arribas, presidente de la Territorial, y Sergio Berrios, director técnico de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciama, en presencia de Marcial Fernández, edil del Deportes del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, entregaron los premios y trofeos a los campeones y resto de participantes.
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