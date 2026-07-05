"Cohete" Suárez logra en el Rally Rías Bajas su cuarto triunfo del año
J. B. Pino
Los pravianos José Antonio "Cohete" Suárez y Diego Ruiloba dominaron el Rally Rías Bajas, ocupando las dos primeras posiciones. "Cohete" logró la victoria, la cuarta de esta temporada, y además en el estreno del nuevo Skoda Fabia RS Rally2 nº 300. Tanto él como Alberto Iglesias se destacan al frente de la clasificación de pilotos y copilotos del Supercampeonato de España.
Suárez finalizó ayer la 59ª edición del rally vigués sacándole a su vecino Ruiloba 21,4 segundos. Ambos llegaron a estar separados solamente por menos de 3 segundos, pero el varias veces campeón de España de rallys puso tierra de por medio desde el primer tramo de la mañana de ayer. Ruiloba, en su línea, salió lento. Además el joven praviano del equipo Lancia fue poco a poco cediendo segundos y terminó por rendirse en la penúltima cronometrada del día.
En las monomarcas, el moscón Pablo Fernández, tras liderar, finalizó 5º de la Peugeot, el praviano Adrián Blanco fue primero en la Hyundai i20 N y el ovetense Hugo Rodríguez venció en la Copa Dacia Sandero.
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