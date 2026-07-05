Meritxhell Nava y Jesús Gil ganan la Ultra Trail del Desafío Somiedo
El ganador invierte 9 horas, 44 minutos y 32 segundos en cubrir los 70 kilómetros de prueba
N. L.
Meritxhell Nava y Jesús Gil fueron los ganadores de la prueba grande de la duodécima edición del Desafío Somiedo, la Ultra Trail de 70 kilómetros celebrada ayer en los parajes del concejo somedano. Nava, una clásica de las carreras por montaña asturianas, invirtió en el recorrido 9 horas, 44 minutos y 32 segundos, superando a Natalia González y a Iciar Martínez. Por su parte, Jesús Gil entró primero en 7 horas, 25 minutros y 9 segundos, con Iker Urritegui y Javier Cantero escoltándolo en el podio.
En lo que se refiere a la prueba de media distancia, de 46 kilómetros, la primera mujer fue Izaskun Olleta, que paró el crono en 5 horas y 23 minutos. Segunda fue Mónica Suárez y tercera Cristina Llanos. En hombres, marcó el ritmo Zaid Ait Malik, que cubrió el recorrido en 4 horas, 32 minutos y 32 segundos. Tras él entraron Xavier Pedro Villalonga y Eñaut Urdanpilleta.
Finalmente, en la prueba rápida, de 24 kilómetros, se impusieron Ana María Granda en mujeres y Daniel Ramón Galán en hombres.
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