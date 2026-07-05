Muere Fernando Ruiz, el presidente del Gijón Baloncesto en la última etapa del club gijonés en la ACB
El empresario y exdirectivo, fallecido a los 85 años, vivió los últimos grandes éxitos de la entidad y cedió el mando en 2002 tras descender y sufrir los primeros golpes de la crisis que conllevaron su desaparición
Fernando Manuel Ruiz Salvador, el presidente del Gijón Baloncesto en su última etapa en la Liga ACB, falleció este domingo en Gijón a los 85 años. Empresario, se vinculó al Gijón Baloncesto desde los inicios de la entidad, formando parte de la primera directiva como secretario. El último ascenso del club a la élite fue en 1999, con José Ramón González en la presidencia, y a él le sucedió Fernando Ruiz. Este vivió tanto los últimos éxitos, unas permanencias en la ACB logradas con plantillas muy ajustadas dirigidas por Moncho López, como el principio del fin, la crisis galopante que estalló en 2002 y que fue coleando durante años hasta provocar la desaparición de la entidad en 2009. Presionado por el Ayuntamiento y por el Principado, principales apoyos del Gijón Baloncesto en aquella época, en agosto de 2002 cedió la presidencia a Javier Margolles. El funeral por Fernando Ruiz tendrá lugar a las 13 horas de este lunes en la iglesia de San Antonio de Padua, Padres Capuchinos, de Gijón.
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