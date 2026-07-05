La selección femenina jugará por el tercer puesto en el torneo infantil nacional de Cangas del Narcea
El conjunto asturiano cayó por 20-15 en la semifinal ante el poderoso equipo de la Comunidad Valenciana
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N. L.
Cangas del Narcea
La selección infantil femenina de Asturias de balonmano, que el año pasado se proclamó campeona del Torneo Nacional de Cangas del Narcea, tendrá que conformarse en esta ocasión con disputar el tercer puesto contra la de Castilla y León (hoy a las 9 horas), tras caer en semifinales por 20-15 ante la de Valencia, que jugará la final contra Andalucía. Las del Principado tuvieron a la lateral zurda Paola Fernández como goleadora y gran baluarte. En lo que se refiere a la categoría masculina, la Comunidad de Madrid jugará el encuentro por el título de este prestigioso torneo nacional de base contra Valencia (12.30 horas). El duelo por el bronce en hombres será entre los combinados castellano-leonés y gallego (10 horas).
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