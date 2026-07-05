Toña Is: "La gestión del grupo es la clave más importante para ganar un Mundial"

María Antonia Is Piñera (Oviedo, 1966), conocida por todos como Toña Is, es una de las grandes pioneras del fútbol femenino español. Exfutbolista, entrenadora campeona del mundo con la selección española sub-17 y una de las voces más autorizadas para analizar la evolución del fútbol femenino, la ovetense está ahora al frente de la selección femenina de Panamá. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA para repasar su trayectoria y analiza el momento que vive el fútbol español con el Mundial en juego.

¿Qué recuerdo tienes de tu paso por las selecciones inferiores de España?

La verdad que en lo deportivo muy buenos recuerdos por los resultados obtenidos y también personalmente, ya que visto llegar a la absoluta a un gran número de jugadoras que yo he tenido tanto en sub 16 como en sub-17. La verdad fue una época muy bonita aunque muy intensa, ya que era la ayudante del seleccionador de la absoluta y del seleccionador sub-19 y sub-20 y he vivido con muchas generaciones de futbolistas españolas.

¿El mejor recuerdo de aquella época?

Sin duda el mejor recuerdo fue ganar el primer mundial para el fútbol femenino español, haciendo historia.

¿Un triunfo que fuera especialmente celebrado?

La verdad que ganar mi primer gran campeonato con la selección española como fue el europeo sub-17 de Lituania en el 2018 fue muy emocionante, pero a los seis meses convertirme en campeona del mundo con esa misma selección fue algo increíble y me quedo, como no, con el triunfo en el mundial.

¿Qué legado cree que dejó?

Creo que el poder abrir el camino a otras mujeres entrenadoras, ya que fui la primera mujer seleccionadora en la Federación Española.

¿Es muy distinta la vida en una Federación a la que tienes en clubs?

Si, es muy distinta, la verdad que en un club vives el día a día con las jugadoras en una selección no. En una selección tienes más tiempo para planificar pero menos para entrenar, al contrario que en un club, y en una selección tienes que priorizar lo que más te interese trabajar por falta de tiempo, trabajar mucho con vídeos tanto individuales como por lineas y colectivos.

¿Cómo le va por Panamá?

Muy bien la verdad, es un país que me ha acogido como si fuera panameña, un país increíble, así como su gente, que hace que te sientas como en casa y me siento muy valorada.

¿Cómo es el nivel del fútbol allí?

El fútbol está en crecimiento, tiene muy pocos años de vida y hay mucho trabajo con las chicas pero son muy agradecidas, tienen muchas ganas de aprender y están muy comprometidas.

¿Qué objetivos tiene entre manos?

Bueno en abril hemos clasificado al premundial en el que nos tendremos que enfrentar a Canadá, hueso duro, una selección top 10, nos jugamos a un partido el meternos en el Mundial y en los Juegos Olímpicos. A un partido todo puede pasar aunque sabemos a quién nos vamos a enfrentar. Nuestro objetivo es clasificar al Mundial, si no podemos conseguirlo de manera directa hacerlo a través del repechaje, aunque no es una obligación la clasificación, pero intentaremos estar en ese Mundial.

¿Está viendo el Mundial? ¿Qué le está pareciendo?

Si que lo estoy viendo, todo lo que puedo. He visto partidos muy buenos, otros no tanto y la sorpresa que están dando selecciones no tan favoritas plantando cara a selecciones potentes e incluso pasando de ronda.

¿Ve favorita a España?

Está claro que es una de las favoritas, yo creo que llegará lejos pero en este Mundial no la veo como ganadora. Hay otras selecciones más completas que España actualmente.

¿Qué es lo que más le gusta de España?

El centro del campo, (Pedri, Rodri, Olmo) son jugadores de talla mundial. Luego me gusta el descaro y atrevimiento que tiene Lamine Yamal, es un perfil de jugador que me gusta mucho y al que España echa de menos mucho cuando no está en el campo.

Díganos, con su experiencia, claves en un torneo corto para triunfar.

Para mí hay tres claves fundamentales para los torneos cortos: la primera es el orden, la solidez defensiva y ser eficaces arriba, la segunda la gestión de minutos y finalmente y para mí la más importante, la gestión del grupo, manejar la presión es clave ya que la ansiedad en estos formatos cortos de competición juega malas pasadas.

¿Cómo se está viviendo en Panamá? ¿Mucha decepción por los resultados?

La verdad que Panamá es un país que vive de manera muy intensa los partidos de la selección. Hay un poco de todo, pero se ha dado una buena imagen, lástima no haber podido ni hacer un gol ni sacar algún punto ya que creo que se ha merecido.

Noticias relacionadas

n