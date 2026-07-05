Triunfo portugués en la bahía de San Lorenzo: los Barreto logran la victoria en el Memorial Carlos del Castillo de vela

Pedro y Gonçalo Barreto, tripulación portuguesa del Club Náutico Cascais, se llevó el triunfo en el Memorial Carlos del Castillo celebrado en la bahía de San Lorenzo, con la organización del Real Club Astur de Regatas. No lo tuvieron fácil los portugueses, que acabaron empatados a puntos con los santanderinos David Solana y Álvaro Martínez aunque perjudicados en el desempate. El tercer puesto de la clasificación general fue para Borja Pérez y Alexandre Tinoco, del Club Marítimo de Mahón, que se habían impuesto en las dos mangas del sábado y lideraban la regata tras la primera jornada. Francisco Silvela y Rubén Calvo enarbolaron la bandera de la representación de club anfitrión y tras completar una gran remontada acabaron en la cuarta posición final.

Francisco Silvela y Rubén Calvo, cuartos clasificados, en el centro. / L. C.

La organización decidió adelantar la salida de la segunda jornada, prevista para el mediodía del domingo, ante el anuncio de vientos de hasta 20 nudos posteriormente. En la primera manga, la tripulación formada por Martín Bermúdez y Beatriz Díaz interpretó a la perfección el campo de regatas desde los primeros compases, apostó por el lado derecho del recorrido y mantuvo la primera posición hasta cruzar la línea de llegada. David Solana y Álvaro Martínez fueron segundos y Francisco Silvela y Rubén Calvo, terceros.

El viento aumentó ligeramente en la segunda manga, incrementando su espectacularidad. La victoria fue para los portugueses Pedro y Gonçalo Barreto, que superaron a los asturianos Francisco Silvela y Rubén Calvo, segundos en la manga, mientras que David Solana y Álvaro Martínez cruzaron la línea de llegada en tercera posición.