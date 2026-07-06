El alero montenegrino Danilo Brnović, polivalencia, tiro exterior y centímetros para el Alimerka Oviedo Baloncesto

El Alimerka Oviedo Baloncesto incorporará para la próxima temporada al alero montenegrino Danil Brnovic, de 25 años y 2 metros de estatura, que llega procedente del Leyma Coruña, con el que logró el ascenso a la Liga ACB. Brnovic fue de más a menos a lo largo de la pasada temporada, con un gran comienzo de liga que se vio truncado por una lesión que le hizo perder su sitio en la espectacular rotación del conjunto gallego que dirige Carles Marco, extécnico del OCB.

Un refuerzo polivalente para el juego exterior del Oviedo

Brnovic es un jugador polivalente, que puede jugar también en la posición de ala-pívot si así lo requiere Javi Rodríguez, y que debe abrir el campo con su buen lanzamiento de tres. La pasada temporada en Coruña promedió 4,1 puntos y 1,6 rebotes por partido en 11 minutos de media. Sus números en los primeras partidos fueron espectaculares, superando los diez puntos en las cuatro primeras jornadas, pero una lesión de tobillo en el Magariños ante el Movistar Estudiantes le lastró el resto del curso.

El alero comenzó su carrera en la segunda división montenegrina, desde donde dio el salto a Tenerife, equipo en el que comenzó jugando en el filial, el Náutico Tenerife, donde aportó 10,2 puntos y 4,6 rebotes por partido en Tercera FEB, con un 37,5 % desde el triple. Su buen hacer le ganó un hueco en la plantilla del La Laguna Tenerife, donde llegó a debutar en la Liga ACB y la Basketball Champions League mientras seguía formando parte del filial. En diciembre de 2021, Brnovic recaló en las filas del Zornotza Saskibaloi Taldea, de Segunda FEB, en el que jugó 20 partidos hasta final de temporada. Una etapa en España que le hace ser jugador de formación.

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Experiencia internacional y el reto de consolidarse en Primera FEB

Volvió a su país para jugar en el KK Podgorica Bemax en 2022, en este caso para competir en la Primera División montenegrina y en la Liga Adriática. Tras dos temporadas y media allí, se marchó al OKK Spars Sarajevo, de Bosnia y Herzegovina, donde disputó la temporada 2024-25, promediando 20 puntos y 6,3 rebotes por partido. En Oviedo tendrá la oportunidad de demostrar que su buen comienzo de la pasada campaña no fue un espejismo y que está preparado para rendir a buen nivel en una competición tan dura como la Primera FEB.