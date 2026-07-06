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Grupos y calendario del primer torneo oficial de la temporada en Asturias: así ha quedado la Copa Federación

Caudal, Langreo, Marino y Lealtad, cabezas de serie

Un momento del sorteo de la Copa Federación

Un momento del sorteo de la Copa Federación / RFFPA

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Antonio Lorca

Antonio Lorca

Luanco

l primer torneo oficial de la temporada en el fútbol asturiano ya tiene calendario y los grupos configurados. Tras el sorteo celebrado en el Museo Marítimo de Luanco y organizado por la Federación Asturiana de Fútbol, han quedado determinados los cuatro grupos, cuyos cabezas de serie serán Caudal, Langreo, Marino y Lealtad.

Configuración de los grupos y calendario de la fase inicial

El grupo A estará formado por Caudal, L'Entregu y Praviano. El primer partido de ese grupo será el Caudal-Praviano, el domingo 16 de agosto; el segundo, el Praviano-L'Entregu, el miércoles 19 de agosto; y el último, el que puede determinar qué equipo se clasifica para las semifinales, lo disputarán L'Entregu y Caudal el domingo 23 de agosto.

El grupo B lo forman Marino, Mosconia y Colunga, con un primer partido en el que se medirán Marino y Colunga, el domingo 16 de agosto; un segundo que enfrentará al Colunga y al Mosconia, el miércoles 19 de agosto; para concluir el domingo 23 de agosto con el Mosconia-Marino.

El grupo C lo configuran Langreo, San Martín y Siero, que comenzará el domingo 16 de agosto con un Langreo-Siero; sigue con un Siero-San Martín el miércoles 19 de agosto; y acaba con un San Martín-Langreo el domingo 23 de agosto.

Por último, el grupo D lo forman Lealtad, Ceares y Llanes. Comienza el domingo 16 de agosto con el Lealtad-Llanes; continúa el miércoles 19 de agosto con el Llanes-Ceares; y, por último, el Ceares-Lealtad se disputará el domingo 23 de agosto.

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