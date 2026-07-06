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Paola Piñera cae en la primera ronda del torneo junior de Wimbledon

La promesa gijonesa pierde contra la italiana Ilary Pistola en dos sets y ahora juega el dobles con la alicantina Charo Esquiva

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N. L.

Gijón

La primera experiencia de Paola Piñera en Wimbledon terminó en la primera ronda. La italiana Ilary Pistola eliminó a la joven promesa gijonesa del torneo de hierba londinense al derrotarla en dos sets, 7-6 y 6-2. Piñera tuvo serias opciones de llevarse la primera manga, pero cayó en el desempate por 9-7. Todavía le quedan los dobles, en los que jugará con la alicantina Charo Esquiva, como hizo en Roehampton, donde alcanzaron las semifinales.

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