Sara Ouzande, piragüista: "¿Un sueño? Solo me viene a la cabeza una medalla olímpica"
"Me quedé flipando al saber que soltaría el primer cepo del Sella, es algo superchulo", apunta la medallista en pruebas de la Copa del Mundo y en el Campeonato de Europa
Sara Ouzande Iturralde, piragüista asturiana y referencia del K-4 500 metros español que ya ha logrado medallas mundiales, será la primera mujer encargada de tirar del primer cepo en la salida del Descenso Internacional del Sella. Mientras prepara sus próximas citas internacionales en Sevilla, la kayakista gijonesa del club Los Delfines de Ceuta tiene muy presente el honor que vivirá el próximo 8 de agosto en Arriondas. La prueba será presentada el miércoles 8 de julio a las 19 horas en el Club LA NUEVA ESPAÑA.
¿Qué sintió cuando recibió la llamada del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) para ser la encargada de tirar de los primeros cepos?
La verdad es que no me lo esperaba. Nunca pensé que eso fuera posible. Cuando el año pasado lo abrió mi compañero Carlos Arévalo me pareció superchulo y, la verdad, cuando me lo dijeron me quedé flipando.
Plata en K-4 500 en las dos primera Copas del Mundo de sprint de la actual campaña y oro en el Campeonato de Europa. ¿Vive su mejor temporada?
También tengo medalla de oro en K-1 200 metros en una Copa del Mundo. Sí, es mi mejor temporada. Aún queda otra Copa del Mundo y el Mundial que espero poder cerrarlo con un buen sabor de boca.
Defina a tus tres compañeras de tripulación del K-4 500 metros.
Daniela (García Heredia) es la joven, la que siempre se ríe de todo y siempre está con una sonrisa en la cara. Lucía (Val Cerdeira, coañesa) es más seria, pero aquí nos contagiamos todas de todo. Bárbara (Pardo Mas) tiene el batiburrillo de todas. Es la de las bromas, la de las cosas serias, lo que ella quiera, vaya.
A finales de agosto aguarda el Campeonato del Mundo de sprint, en Poznan (Polonia). ¿Es el siguiente objetivo, revalidar el título en K-4 500 metros?
Fue por muy poco el año pasado y estamos muy justas con las chinas, así que sabemos que no va a ser fácil. Pero ¡vamos a por ello!
Y en el horizonte, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Eso siempre. Desde el día que acabé en París, en 2024, ya fijé la mirada en Los Ángeles 2028.
¿Tiene ayudas del Principado de Asturias en este ciclo olímpico?
El año pasado me ayudaron cuando les pedí ayuda para poder quedarme en casa entrenando.
¿Cómo se encuentra en una entidad como Los Delfines de Ceuta?
Estoy como en casa, desde muy pequeña me han tratado muy bien.
¿Le veremos algún día ganar el Descenso Internacional del Sella?
Eso creo que es algo complicado para mí. Por ahora vamos a abrir el cepo número 1.
¿Cómo ve actualmente la situación del piragüismo asturiano?
Somos la potencia española, junto con Galicia, es indiscutible y para mí es todo un orgullo.
¿Le queda algún sueño por cumplir en el mundillo del piragüismo?
Diría que muchos, porque cuando cumples uno te sale otro. Pero, habiendo quedado campeonas del mundo, campeonas de Europa, ganar un oro en individual... solo me viene a la cabeza una medalla olímpica.
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