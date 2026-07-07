La asturiana Valentina Fernández, oro con la selección española junior de pádel
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La asturiana Valentina Fernández resultó decisiva en la medalla de oro de la selección española en el Campeonato de Europa Junior de pádel, un éxito que no solamente alcanzó al equipo femenino, sino también al masculino. En la jornada decisiva, la selección femenina se impuso a Italia por 3-0. Paula García y la mencionada Valentina Fernández, deportista de Llanera, abrieron el camino con una victoria por 6-3 y 6-3 ante Vittoria Coni y Matilde Scarcella. Después, Paula Ferrán y Marina Vera ampliaron la ventaja al imponerse por 6-4 y 6-1 a Sofia Caruso y Elisa Speziali. Daniela Portilla y Susana Marín certificaron el título con un sólido 6-1 y 7-5 frente a Vittooria Giraldi y Matillde Minelli.
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia