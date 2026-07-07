La asturiana Valentina Fernández, oro con la selección española junior de pádel

La asturiana Valentina Fernández resultó decisiva en la medalla de oro de la selección española en el Campeonato de Europa Junior de pádel, un éxito que no solamente alcanzó al equipo femenino, sino también al masculino. En la jornada decisiva, la selección femenina se impuso a Italia por 3-0. Paula García y la mencionada Valentina Fernández, deportista de Llanera, abrieron el camino con una victoria por 6-3 y 6-3 ante Vittoria Coni y Matilde Scarcella. Después, Paula Ferrán y Marina Vera ampliaron la ventaja al imponerse por 6-4 y 6-1 a Sofia Caruso y Elisa Speziali. Daniela Portilla y Susana Marín certificaron el título con un sólido 6-1 y 7-5 frente a Vittooria Giraldi y Matillde Minelli.