Asturias se tira a la calle por España y celebra la victoria ante Portugal: "Está todo a tope"

Si Asturias tenía más colores que el rojo en la tarde-noche de ayer animando a España en su victoria sobre Portugal era porque el éxito de la camiseta blanca de la selección ha sido tan grande que difumina un poco el rojo habitual. La hora, las nueve de la noche, el momento en el que más apetece estar en la calle tras una tarde de mucho calor, ayudó aún más a que la gente saliese en masa y se juntase en diferentes espacios públicos para sufrir y disfrutar al mismo tiempo con el combinado nacional.

Aficionados siguiendo el partido de España en la plaza Pedro Miñor, en Oviedo / Fernando Rodríguez

Uno de los lugares que más éxito tuvo fue el que se habilitó en el nuevo emplazamiento de la Semana Negra, a la orilla de la playa del Arbeyal, en Gijón, donde cientos de personas se concentraron para empujar por la selección en su encuentro con Portugal en los octavos de final del Mundial. Leticia Llaneza, de las Terrazas Bella Vida, describía sobre la marcha lo que estaba sucediendo: "Está lleno de gente, gustó mucho la idea, es sin duda una buena combinación juntar comida, bebida y fútbol; desde que lo inauguraron el viernes y pusieron la pantalla gigante ha estado siempre a tope".

La cantidad de camisetas de España es tan enorme que el otro día dejó una divertida anécdota en uno de los momentos de más agitación: "Había una cola enorme y yo pregunté por un chico y lo describí diciendo que llevaba puesta la camiseta de España y de pronto empezaron a mirarme un montón de ellos".

La afición llena plazas y pantallas gigantes en Asturias

A kilómetros de distancia de la Semana Negra, algo más alejado de la brisa marina, en Oviedo, se concentraron en la plaza Pedro Miñor muchos de los aficionados que decidieron salir de casa para ver el partido de la selección. Una manera de tomar el aire y, por el horario, de cenar fuera de casa al tiempo que se compartían los nervios por el desenlace del encuentro. Finalmente, favorable.

Y si no hay camiseta, bandera. Así de claro al menos lo tuvieron Noelia Huergo y Mónica Gutiérrez, que hicieron de la plaza Pedro Miñor su lugar de concentración para preparar primero y ganar después el partido entre España y Portugal, con un billete para cuartos de final en juego.

Un grupo de aficionados disfruta de la victoria de España, en Oviedo / Fernando Rodríguez

Junto a Noelia y Mónica, veían el partido Lucía Patallo y Marina Ramírez, que no necesitaron la bandera porque, además de vestir la camiseta, se habían pintado la cara con los colores de España. Unas y otras son de Oviedo y del Real Oviedo, aunque Noelia reconocía que procede de Noreña y que más que al Real Oviedo de fútbol sigue al de baloncesto. "Se lo pasa uno muy bien en el Palacio", se justifica.

"Vamos a ganar", zanjaba Mónica Gutiérrez mucho antes de que Merino marcara el gol de la victoria cuando se agotaba el tiempo. En lo que no acertaron fue en el protagonista: Lamine, Oyarzabal y, como factor sorpresa, Pedro Porro. Esas fueron sus apuestas, pero ninguna de las cuatro fue capaz de adivinar que sería el jugador del Arsenal el que hiciera un tanto tan importante.

Optimismo con España y la vista puesta en la final del Mundial

En otro grupo de esa concurrida plaza Pedro Miñor abundaba gente de Villablino, alguno de Degaña y, para completar, una ovetense. Entre ellos, el optimismo se decía más que se percibía. Los rostros reflejaban cierta inquietud y una dosis de prudencia por la dimensión del rival al que se enfrentaba el equipo de Luis de la Fuente. Esa prudencia se transformó en pesimismo al preguntar por el futuro de España más allá de esta ronda: "Vamos a llegar hasta las semifinales contra Francia".

Un grupo de aficionadas celebran la victoria de España. / Fernando Rodríguez

Lamine, Baena y Pubill. Esas eran las apuestas de otro grupo de ovetenses congregados en la plaza Pedro Miñor, a los que se veía algo menos tensos que los anteriores y más convencidos de que esa victoria que se hizo esperar llegaría. Ellos, ovetenses todos, también ven en el horizonte esa semifinal ante Francia, pero con un desenlace diferente: "Les vamos a ganar".

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Pero si hubo un grupo confiado en la victoria fue el que formaban Aroa Trabadelo, Patricia Orregos, Carmen Vegas, Claudia Villanueva y Marta Jiménez. A los diez minutos de comenzar el partido, con todo por decidir, dictaron sentencia: "Acabamos de decidirlo y vamos a llamar ahora mismo para reservar y cenar y ver juntas la final que va a jugar España el día 19". Ellas ni se plantean la derrota ante Francia y no hacen más planes para ese esperado domingo de julio que los de ver a España conquistar su segunda Copa del Mundo.