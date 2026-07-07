Cuatro grupistas, convocados con las selecciones españolas de hockey
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El Grupo Covadonga contará con representación en las distintas convocatorias de las selecciones españolas de hockey. Así, Irene Geijo irá con la sub-16 femenina que disputará el 8 Nacionales en Cork, Irlanda, entre el 9 y el 17 de julio. Por su parte, Paula Cuetos irá con la sub-18 al 8 Naciones que se celebrará en las mismas fechas en Andalucía.La participación con las selecciones de la Federación Española también alcanza a los entrenadores de la sección grupista. Manuel Suárez irá con la sub-18 masculina al 8 Naciones de Andalucía. Finalmente, Óscar Palomero está concentrado con la sub-21 femenina en Valencia.
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