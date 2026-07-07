Cuatro grupistas, convocados con las selecciones españolas de hockey

El Grupo Covadonga contará con representación en las distintas convocatorias de las selecciones españolas de hockey. Así, Irene Geijo irá con la sub-16 femenina que disputará el 8 Nacionales en Cork, Irlanda, entre el 9 y el 17 de julio. Por su parte, Paula Cuetos irá con la sub-18 al 8 Naciones que se celebrará en las mismas fechas en Andalucía.La participación con las selecciones de la Federación Española también alcanza a los entrenadores de la sección grupista. Manuel Suárez irá con la sub-18 masculina al 8 Naciones de Andalucía. Finalmente, Óscar Palomero está concentrado con la sub-21 femenina en Valencia.