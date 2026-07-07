Cuatro kayakistas asturianos irán a la III Copa del Mundo de sprint de Montreal

El jueves, 9 de julio, en aguas del Olympic Basin de Montreal, en Canadá, arrancará la tercera Copa del Mundo de sprint de Piragüismo y Paracanoa de la ICF. Y en esa cita participarán, integrando el equipo nacional español de la especialidad de aguas tranquilas, el riosellano Bertín Llera (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), que competirá en K-4 500 metros, formando tripulación junto a Enrique Adán, Roi Rodríguez y Carlos García; así como el sotobarquense Javi López (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), que paleará en K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros.

Otras kayakistas asturianas en esa III Copa del Mundo de sprint defendiendo la elástica de España serán la gijonesa Sara Ouzande (Los Delfines de Ceuta) y la coañesa Lucía Val (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), flamantes campeonas de Europa en K-4 500 metros, con la onubense Daniela García (Tartessos de Huelva) y la valenciana Bárbara Pardo (Penya Piragüista Antella). Además, Sara doblará en esa Copa del Mundo, pues, también defenderá el pabellón español en aguas canadienses en la regata de K-1 y sobre 200 metros.