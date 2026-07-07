Cuatro kayakistas asturianos irán a la III Copa del Mundo de sprint de Montreal
Bertín Llera, Javi López, Sara Ouzande y Lucía Val forman parte de la selección nacional española que competirá en las pruebas canadienses
J. M. Carbajal
El jueves, 9 de julio, en aguas del Olympic Basin de Montreal, en Canadá, arrancará la tercera Copa del Mundo de sprint de Piragüismo y Paracanoa de la ICF. Y en esa cita participarán, integrando el equipo nacional español de la especialidad de aguas tranquilas, el riosellano Bertín Llera (Club Piragüismo El Sella de Ribadesella), que competirá en K-4 500 metros, formando tripulación junto a Enrique Adán, Roi Rodríguez y Carlos García; así como el sotobarquense Javi López (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), que paleará en K-1 y sobre la distancia de 5.000 metros.
Otras kayakistas asturianas en esa III Copa del Mundo de sprint defendiendo la elástica de España serán la gijonesa Sara Ouzande (Los Delfines de Ceuta) y la coañesa Lucía Val (Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro), flamantes campeonas de Europa en K-4 500 metros, con la onubense Daniela García (Tartessos de Huelva) y la valenciana Bárbara Pardo (Penya Piragüista Antella). Además, Sara doblará en esa Copa del Mundo, pues, también defenderá el pabellón español en aguas canadienses en la regata de K-1 y sobre 200 metros.
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista