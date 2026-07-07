La Felguera corona a los nuevos campeones de Asturias de Enduro BTT 2026

El Campeonato de Asturias de Enduro 2026 se vistió de gala el pasado domingo, en una jornada espectacular en La Felguera. La cita, que además era puntuable para el prestigioso Open EndurAstur Spiuk, reunió a más de 100 intrépidos pilotos bajo unas condiciones climatológicas perfectas para la práctica del ciclismo de montaña.

Los participantes se enfrentaron a un exigente circuito de 27 kilómetros con 1.000 metros de desnivel acumulado, que puso a prueba tanto la resistencia física como la destreza técnica de los corredores. La competición estuvo rebozada de emoción en todas sus categorías, definiendo a los nuevos portadores de los maillots autonómicos. En la categoría Élite, Álvaro del Campo impuso un ritmo incontestable para alzarse con el campeonato, acompañado en el podio por Enrique Pañeda en segunda posición e Illán Bermúdez en el tercer cajón. Por su parte, la categoría Sub23 coronó a Hugo Fernández, seguido muy de cerca por Román Expósito y Marcos Méndez, segundo y tercero respectivamente.

Jóvenes talentos

Los jóvenes talentos también brillaron con luz propia en la cuenca del Nalón. En Junior, Pelayo Valledor se proclamó campeón tras una sólida actuación, flanqueado por Hugo López en el segundo puesto y Daniel Crespo en el tercero. En la categoría de Promoción, el triunfo absoluto se lo llevó Daniel Flórez, mientras que Denis Hernández aseguró la segunda plaza y Jaime Díaz cerró el podio en tercer lugar. Los veteranos demostraron que mantienen intacta su velocidad. En Máster 40, Pablo Piquero se adjudicó la victoria final, con Miguel Rodríguez firmando la segunda posición y Alberto Rodríguez la tercera. En la categoría Máster 50, el título asturiano fue para Arsenio Pérez, quien superó a Alejandro Castelo (segundo) y a Carlos García (tercero).

Finalmente, en la cada vez más competitiva modalidad de EBike (bicicletas eléctricas), Daniel Quintana se llevó el campeonato, escoltado por Julián García en la segunda plaza y José Serafini en la tercera. La organización ha trasladado su más sincera enhorabuena a todos los nuevos campeones y participantes por el gran espectáculo brindado. Tras el éxito de esta jornada, el Open EndurAstur Spiuk mira ya hacia su emocionante desenlace: la última cita del certamen tendrá lugar en La Degollada el próximo 13 de septiembre.