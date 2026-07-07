Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso del Sella: "Tras esta edición pensaremos en el centenario"

Una vez superada la Semana Santa, ya no hay descanso para Juan Manuel Feliz (Coviella, Cangas de Onís, 1945) al frente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS). Inmerso en el frenesí de los preparativos de la 88ª Fiesta de las Piraguas, el veterano dirigente de la organización pule todos los detalles de la cita del 8 de agosto mientras se muestra seguro de un nuevo éxito y mira de reojo a la edición del centenario. El Descenso será presentado mañana miércoles, a las 19 horas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

La edición de este año será presentada en el Club LA NUEVA ESPAÑA y en el Real Club de Tenis de Oviedo. ¿Por qué la elección del club tenístico ovetense?

Vamos cambiando de ubicación. Lo del Club de Tenis surgió a iniciativa de ellos. Cuando contactaron con nosotros vimos que, efectivamente, había una historia interesante detrás, sobre todo a partir de los años 50. El Club de Tenis de Oviedo incluso fue uno de los firmantes para que la federación de piragüismo se segregase de la de remo en el 59. Que surgiese el interés por parte de ellos ya es una cosa positiva, pero además hay una vinculación de hace muchísimo tiempo. Luego es verdad que esa vinculación se diluyó porque se creó el Club Piragüismo Alpo.

Es un año con novedades. Para empezar, un nuevo puente en Arriondas, donde se da la salida.

La verdad es que los que vemos el puente todos los días no reparamos en ello. Es como cuando ves a una persona a diario y crees que no cambia, pero la ves dentro de un año y dices “engordaste, adelgazaste, te veo mayor, más joven…”. Desde hace dos años hemos visto los proyectos, las obras, cómo van avanzando, cómo está a punto de inaugurarse (hablan de mediados de julio). Pero es una novedad, no cabe duda.

Otra novedad: el pregón lo dará Santi Cazorla, que anunció hace poco su retirada del fútbol.

Estamos muy contentos de que sea él el pregonero, fue un acierto. Reconozco que al principio tuvimos nuestras dudas por el hecho de meter el fútbol y la polarización Oviedo-Gijón, pero pronto vimos que es la persona que lo unifica todo, no cae mal a nadie. Es un poco como era la figura de Quini en el Sporting. Estamos muy satisfechos y creo que él también, desde un primer momento aceptó el ofrecimiento.

Y Sara Ouzande, la palista asturiana más destacada del momento, será la encargada de soltar el cepo número uno.

Es una piragüista que está cosechando muchos éxitos internacionales y que se interesó por venir en cuanto vio su calendario. No es fácil, las personas que están en la selección española siempre están con concentraciones en distintos sitios, ceñidos a un programa... Esperemos verla compitiendo en el Sella alguna vez que el calendario se lo permita.

¿Cómo van las inscripciones?

Todavía es pronto, se abrieron hace unas tres semanas, pero van muy bien. Estamos en ritmo del año anterior y entonces hubo 1.300 palistas y ochocientas y pico embarcaciones. No pretendemos seguir batiendo récords porque todo tiene una capacidad y el Sella, con las olas de calor, está bajo y aún falta un mes.

El mayor espectáculo y las gestas más recordadas suelen ofrecerlos los ribereños.

Sí, y lo más importante para nosotros ahora mismo es que la pareja ganadora del año pasado, Walter Bouzán y Bertín Llera, pinta a que va a repetir. No están inscritos todavía oficialmente, pero entrenan juntos, ya bajaron el Sella un par de veces… contamos con ellos casi al cien por cien. Lo del año pasado fue muy emotivo. Se juntaron un veterano de bastante más de 40 años con un chaval recién senior, hijo de otro ganador del Sella. Dos generaciones del mismo pueblo remando juntos y llegando a su pueblo (son de Ribadesella), ganando delante de todos… fue emocionante.

¿Han logrado incrementar la dotación de los premios?

Este año se subieron algo, sí, estamos en máximos. Las embarcaciones de K-2 se llevan más de 3.000 euros, con premios iguales para hombres y para mujeres. Esto siempre depende del presupuesto con el que contemos, de los patrocinios, de las inscripciones… pero es la prueba de piragüismo que da los premios más altos.

Siempre tiene en la boca la asturianía que desprende el Descenso del Sella. ¿Actúa el Principado acorde a ello?

Sí, sí, siempre nos apoya, como no puede ser de otra manera porque es la única Fiesta de Interés Turístico Internacional que hay en Asturias. Lleva con mucho orgullo la etiqueta de "Asturias Paraíso Natural" y la imagen que se transmite del desfile, de la fiesta… encaja perfectamente con ese eslogan.

El Descenso del Sella cumple el centenario en 2030. ¿Ya están pensando en ello?

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Sí, lo tenemos presente. Queda bastante, tres años y medio, pero es una efeméride tan importante que es necesario hacer cosas que no hagas todos los años, y eso no te puedes poner a pensarlo ocho meses antes. Vamos a pasar esta edición y luego veremos cómo lo estructuramos, si hay que designar algunas personas para que formen un comité especial o hay que contratar una empresa profesional porque no nos da. Algunos del CODIS estamos jubilados, pero otros tienen sus trabajos. Para empezar, habrá que diseñar un logo especial.