Manuel González, un especialista en categorías formativas, asume el reto de dirigir al Siroko Gijón Basketball

Manuel González, un lavianés con amplia experiencia en categorías inferiores, entrenará al Siroko Gijón Basketball en la segunda campaña del club en Liga Femenina 2. Será la primera incursión de González en un equipo femenino, que aspira a seguir consolidándose en la tercera categoría femenina del baloncesto español después de haber salvado la temporada del debut. "Aportará su conocimiento, pasión y metodología consolidada al equipo de Liga Femenina 2", apunta el club gijonés. González se hace cargo del equipo en sustitución de Emilio Mauro, director deportivo que se hizo cargo del banquillo a media temporada tras la renuncia de Carlos Fernández.

El nuevo entrenador del Siroko, vinculado durante gran parte de su carrera al Grupo Covadonga, ha realizado mucho trabajo en el baloncesto base y formativo. Dirigió al Grupo en la Liga EBA (actualmente Tercera FEB) y en Primera Nacional. Además, ha formado parte de distintos cuerpos técnicos de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias, donde ha sido ejercido roles como seleccionador cadete o infantil. y ha colaborado con la Federación Española de Baloncesto en concentraciones y equipos nacionales sub-14.

"Afronto este reto con la misma confianza e ilusión que me ha trasladado la junta directiva del club a la hora de proponerme para este puesto. Vamos a intentar que el equipo tenga una identidad clara que nos haga construir un equipo para estar lo más arriba posible de la clasificación", señala Manuel González. De momento, hay una jugadora confirmada para la próxima temporada, la base alicantina Lucía García Peces, renovada tras ser pieza básica la pasada campaña.