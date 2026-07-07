Fin a la primera aventura en hierba de Paola Piñera, derrotada en el dobles de Wimbledon

Finalizó la primera incursión en hierba de la joven tenista del Grupo Covadonga Paola Piñera. La deportista gijonesa, que ya había sido apeada del cuadro individual, perdió también en la primera ronda de dobles del cuadro junior de Wimbledon. Al igual que en el torneo de Roehampton, Piñera formó el dobles con la tenista alicantina Charo Esquiva, y sus primeras rivales eran las chinas Mailuodi Ley y Yu Jun Lin. Las españolas ganaron el primer set de forma relativamente fácil, 2-6, pero cedieron el segundo por 6-4 y cedieron en el súper tie break del tercero por 10-8.

El objetivo de Piñera era ganar experiencia en una superficie nueva para ella, y en ese sentido la aventura londinense ha sido un éxito. En el torneo de Roehampton, además, ella y Esquiva alcanzaron las semifinales.