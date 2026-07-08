La ACB quiere a Raúl Lobaco, capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto

El Alimerka Oviedo Baloncesto está acostumbrado a que sus mejores temporadas le pasen factura a la hora de dar continuidad a la plantilla. La pasada, en la que se clasificó por primera vez para disputar la Final a 4 por el ascenso a la ACB, fue una de las mejores de su historia y le está siendo muy complicado retener a todo ese talento que logró brillar a tanta altura.

Raúl Lobaco, cerca de dar el salto a la ACB

Uno de los que puede marcharse es Raúl Lobaco, capitán del equipo y una de sus piezas más importantes la pasada temporada. El escolta zaragozano había renovado con el Oviedo Baloncesto, pero la puerta de la ACB se le ha abierto, lo que supone una gran oportunidad para un jugador que ha crecido de una manera espectacular en las últimas temporadas, convirtiéndose en uno de los mejores nacionales de la Primera FEB. El club que quiere hacerse con los servicios del capitán del OCB es el San Pablo Burgos.

A. Lorca

La línea exterior del equipo de Oviedo, de confirmarse esta salida, se renovará casi por completo. Los tres manejadores que tuvo el OCB, Dan Duscak, Marques Townes y Greg Parham, cambian de destino. El primero para jugar en la ACB, en el Bilbao Basket, en un caso similar al de Lobaco si termina en Burgos, ya que cumplía su tercera temporada consecutiva en Asturias. Townes, por su parte, está cerca de incorporarse al Gran Canaria, recién descendido a Primera FEB, y Parham ya es oficialmente jugador del Granada, el otro equipo que descendió la pasada campaña.

Tampoco seguirán en el equipo Calvin Hermanson ni Fede Copes, por lo que, al margen de Lobaco, tan solo queda Pablo Longarela con contrato en vigor del juego exterior del conjunto azul la pasada campaña.

El Alimerka Oviedo reconstruye su perímetro

El Alimerka Oviedo , conocedor de que esta situación podía darse, comenzó muy pronto a trabajar para encontrar piezas que, como sucedió con las de la temporada pasada, puedan explotar esta campaña en Oviedo. Una de esas apuestas es la de Pjay Smith, un jugador que llega de hacerlo muy bien en la liga inglesa y que apunta a ser alguien importante en el nuevo proyecto azul.

Otra es la de Zaire Williams, procedente de la liga universitaria de Estados Unidos y que disputará en Oviedo su primera temporada como profesional. Se trata de un jugador que suele ocupar las posiciones de base y escolta, con un físico muy potente que debe sumar tanto en ataque como en defensa.

Al margen de estos dos jugadores, el OCB cuenta con el canterano Jorge Arias y con el último fichaje, Danilo Brnović, un perfil algo diferente al que tenía el OCB la pasada temporada. Un exterior que, si fuera necesario, puede ocupar posiciones de cuatro, aunque su principal función será abrir la cancha con su buen lanzamiento de tres y aportar en facetas como el rebote, claves para un equipo como el asturiano, que suele jugar a muchas posesiones.

Ese juego exterior tendrá que ser reforzado con al menos dos jugadores más, sobre todo si se acaba de confirmar la salida de Raúl Lobaco. El club de Oviedo sigue trabajando para que esas incorporaciones aporten el talento que hace falta en una competición como la Primera FEB.

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En el juego interior, en cambio, sí ha habido continuidad. El OCB logró renovar a dos jugadores tan importantes como el pívot Alonso Faure y el ala-pívot Francis Nwaokorie, a los que se une Daniil Shelist, que tiene contrato en vigor. A ellos se sumará Diarra, procedente del Uni, y otro fichaje ilusionante, Brock Wisne, que ha de hacer olvidar la salida de alguien tan importante como Robert Cosialls.