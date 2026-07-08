El base sueco Felix Terins refuerza el juego exterior del Alimerka Oviedo Baloncesto: así es el nuevo jugador azul

El Alimerka Oviedo Baloncesto ha dado otro paso importante en la configuración de su plantilla con la incorporación del base sueco Felix Terins (Mellerud, Suecia, 1998, 1,88 metros), jugador que llega procedente del Tizona Burgos, uno de los rivales del OCB en Primera FEB. El internacional llegó a la liga española procedente de uno de los mejores equipos de Portugal, el Benfica, con el que concluyó la temporada 24-25 tras haber rendido a gran nivel en la liga sueca.

La experiencia de Felix Terins para reforzar el juego exterior

En el Tizona Burgos, Terins promedió 8 puntos y 2,7 asistencias en 18 minutos de juego por partido. Sus porcentajes fueron del 54% en tiro de dos, 41% en tiro de tres y 87% en lanzamientos libres. Su rendimiento fue de menos a más, siendo una de las piezas clave del equipo burgalés en una reacción final que le permitió mantener la categoría. Terins es un jugador por el que ya se había interesado en otras ocasiones el OCB y que se adapta muy bien al estilo de Javi Rodríguez, algo clave a la hora de configurar la plantilla. Además de su talento ofensivo, Terins es un jugador que puede aportar mucho en defensa y jugar al ritmo rápido que exige el técnico gallego.

Los dos últimos fichajes, Danilo Brnovic y Felix Terins, dan forma al juego exterior del OCB, al que además aportan experiencia en la categoría, puesto que ambos vienen de competir en Primera FEB. Junto a ellos estarán dos debutantes en la categoría, Pjay Smith y Zaire Williams, el primero procedente de la liga inglesa, donde rindió a un nivel espectacular, y el otro de la NCAA estadounidense, por lo que jugará en Oviedo su primera temporada como profesional.

El futuro de Raúl Lobaco marca los próximos movimientos del OCB

El juego exterior se completa en estos momentos con Pablo Longarela, el canterano Jorge Arias y Raúl Lobaco, aunque en el caso del capitán del Alimerka Oviedo Baloncesto tiene una importante oferta del San Pablo Burgos, de la ACB, por lo que es posible que salga del equipo a pesar de haber renovado su contrato si el conjunto burgalés paga su cláusula. Lo que suceda con Lobaco condicionará la configuración de ese juego exterior, al que probablemente le faltan aún un par de piezas por sumar.

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María Rendueles

Mucho más avanzado está todo en el juego interior, que en principio está configurado. Siguen de la pasada campaña Daniil Shelist, Francis Nwaokorie y Alonso Faure, a los que se suma Diarra, procedente del Universidad, y Brock Wisne, otro que se estrenará en el baloncesto profesional tras su periplo en la NCAA y un fichaje del que se espera una gran aportación.