Eloy Olaya, ante el España-Bélgica del viernes y su precedente de hace 40 años: "Quiero revancha"

"Mi mayor alegría sería que España pasase en los penaltis, sería la revancha perfecta", reconoce el asturiano Eloy Olaya, protagonista de la eliminación de España en la tanda de penaltis hace cuarenta años, cuando erró el lanzamiento decisivo en los cuartos de final ante Bélgica en el Mundial de México, en 1986.

El fútbol, caprichoso, reedita la eliminatoria de hace cuatro décadas, esta vez en Los Angeles y entonces en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (México). Dos escenarios distintos, aunque cercanos, con cuatro décadas de distancia y un recuerdo imborrable para Eloy Olaya, el exdelantero del Sporting y del Valencia que pasó a la historia de la selección española al ser el único en un penalti en la tanda que dio el pase a Bélgica, con Jean-Marie Pfaff como protagonista bajo los palos. Ahora, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, el asturiano revive aquel episodio con un único deseo: que esta vez la historia tenga un final diferente.

El recuerdo sigue tan vivo como entonces. "Ha sido un día diferente. Ayer, a las cuatro de la mañana ya sabía que se iba a repetir, cuarenta años después… manda narices. Solo faltaba que la casualidad hubiese sido ya en el estadio de Puebla", añade Olaya, sorprendido por una casualidad que muy pocos podían prever.

Porque, por mucho que hayan pasado 40 años, reconoce que aquella noche nunca desaparece del todo. "Nunca se olvidará ese recuerdo. La historia se vuelve a repetir: cuarenta años después, otra vez unos cuartos de final". Ese 22 de junio de 1986, España empató 1-1 con Bélgica y la clasificación para las semifinales se decidió desde los once metros. Los nueve primeros lanzamientos acabaron en gol. El único que no encontró la red fue el de Olaya, detenido por Jean-Marie Pfaff, y Bélgica se impuso por 5-4 para dejar fuera al combinado español.

Lejos de mirar atrás con amargura, el gijonés prefiere contemplar el nuevo enfrentamiento como una oportunidad para una revancha simbólica. "Ojalá se repita la tanda de penaltis, pero ahora que gane España por 5-4" , sentencia. Y remata con el deseo que resume su sentir: "Mi mayor alegría sería que España pasase en los penaltis. Esa sí sería la revancha perfecta".

Pero, más allá de la carga emocional del reencuentro, Olaya centra la atención en el fútbol. El exdelantero asturiano cree que ambas selecciones han seguido un camino parecido durante el campeonato y llegan al cruce en su mejor momento: "Va a ser un partido muy competido, como contra Portugal. España empezó mal y ha ido mejorando. Me da la sensación de que tanto España como Bélgica empezaron regulín y van con la flecha hacia arriba".

Para el exinternacional, el éxito de la selección pasa por imponer su estilo ante un rival que destaca por su intensidad: "La clave del partido es que España pueda desarrollar su fútbol. Bélgica es un equipo rápido, que presiona bien, intenso y dinámico. España maneja el balón y el partido, y sabe marcar los tiempos y acelerar cuando le toca".

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Un aspecto que Olaya destaca por encima del resto es la fortaleza defensiva de la selección española. "La clave es el aspecto defensivo de la selección. No ha cometido ni un error", explica. Un argumento que justifica buena parte del crecimiento del equipo durante el Mundial y que tiene en el eje formado por Cubarsí y Laporte, con Rodri protegiendo a la defensa y Unai Simón bajo palos, uno de sus grandes pilares. Ese muro es, a juicio del exdelantero asturiano, la mejor garantía para superar a Bélgica y dejar atrás, por fin, un recuerdo que comenzó hace cuarenta años en Puebla.