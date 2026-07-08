Enrique Castaño, vicepresidente del Club de Tenis de Oviedo: "Fui piragüero y luego sellero, llegué a ir al Descenso de miércoles"

Con un punto de nostalgia y un montón de recuerdos atropellándose en su memoria, Enrique Castaño (Piloña, 65 años) se dispone a vivir un miércoles especial. En su condición de vicepresidente del Club de Tenis de Oviedo, este letrado asesor de Colegio de Aparejadores será uno de los anfitriones de la presentación del Descenso Internacional del Sella. El Tenis ovetense que preside Covadonga Coto, es anfitrión compartido con La NUEVA ESPAÑA, cuyo Club LNE acogerá el acto institucional, a partir de las 19 horas, antes de un pequeño ágape en la sede tenística de la calle General Zuvillaga. Será el momento de recordar los lazos históricos entre el Tenis y el Sella.

¿Cuál es la vinculación de Enrique Castaño con el piragüismo?

Viene de muy atrás. Soy piloñés por parte de madre y gran parte por parte de padre, y fui palista de crío en el club Neptuno de Infiesto. Estuve con pioneros, héroes de la piragua como Roberto Mori, que fue el que me metió, "Fofo" (Juan Antonio González) y el desaparecido Toni (Juan Antonio Rodríguez Martínez), que se murió en un entrenamiento en el Esla con 21 años (corría 1971).

¿Practicó mucho tiempo?

Aprendimos con gente que nos movió por toda Asturias, participamos contra gente muy buena que luego fueron campeones del Sella y olímpicos. No nos dejaban participar en el Sella, pero sí hicimos el Alto Sella, el Descenso del Piloña, pruebas en el Nalón, en Villaviciosa... Yo solía competir con un compañero que también se llamaba Quique, nos decían "Los Quiques". No éramos malos, guardo varias medallas con mucho cariño. Al ir a vivir a Oviedo, hacerme mayor, los entrenamientos no te permitían estar al nivel de los mejores. Tú entrenabas por el verano y ellos llevaban desde el fin del invierno.

Tendrá entonces conexiones personales con el Sella.

Tengo fotografías de muy crío con los collares y la montaña picona, antes incluso de meterme en una piragua. Además mi padre, Octavio Castaño, no era el que disparaba el cañón, pero participaba en su carga porque tenía cierta formación en explosivos. Yo fui piragüero, luego sellero. Muchos años fui de forma muy festiva, en los buenos tiempo iba incluso de miércoles. Hubo unos años en los que lo lúdico se salió de madre, ahora mejoró. Estuve un tiempo yendo en moto a la salida con un amigo y confieso que en las últimas ediciones no estuve presente. Pero este año volveré.

¿Representa entonces usted la conexión entre el Club de Tenis de Oviedo y el Descenso del Sella?

El gran impulsor de esto fue Carlos Rivas padre, también socio del Tenis y ex piragüista a un nivel mucho más alto que yo. Él fue el que nos puso en bandeja poder intervenir en la presentación con el CODIS. Con gran colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, que enseguida puso a nuestra disposición las instalaciones del Club LNE. Coincide además el año que Oviedo es Capital Europea del Deporte, y es algo que en cierta manera está vinculado indirectamente al deporte ovetense.

¿Los lazos entre el Club de Tenis y el Descenso del Sella se mantienen?

Son lazos históricos, nostálgicos. En los inicios hubo una vinculación fuerte junto a pioneros como Dionisio de la Huerta, gran amigo de mi abuela. No hay que olvidar que de aquella eran verdaderos "sportmen", piragüistas, tenistas, esquiadores... Dionisio de la Huerta fue fundador del Club de Tenis de Infiesto, el más antiguo de Asturias. Luego mantuvieron el espíritu Manolo Morán (Manuel García-Morán, fallecido el año pasado), que luego fue olímpico en esquí en el año 60; Juan montes, el propio Carlos Rivas... Una serie de socios se volcaron en la parte deportiva y el club también se involucró con la parte lúdica cogiendo vagones en el Tren Fluvial, llevando camareros, mesas...

El Tenis fue uno de los clubes que promovió la segregación de la Federación de Piragüismo de la de Remo.

La verdad es que era algo que no sabía. Lo que me llama la atención es que eran doce clubes asturianos los que firmaron aquello para crear la Federación Española, no la Asturiana. Fueron decisivos para que se creara la federación de un deporte que tantas alegrías olímpicas ha dado a España.

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