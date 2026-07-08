Todo listo para el Descenso Internacional del Sella de Cazorla y Ouzande: habrá 1.300 palistas de más de 20 países

El Descenso Internacional del Sella, la Fiesta de las Piraguas, es más que una competición deportiva y mucho más que una fiesta. Son las dos cosas, pero en realidad es un sentimiento, una manera de mostrar lo mejor de Asturias, su esencia, su belleza y su alegría. Es ese día en que a todo el que llega de fuera le gustaría ser asturiano.

Todo eso se pudo percibir durante la presentación de la 88.ª edición del Descenso, a cargo del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), en colaboración con el Club de Tenis de Oviedo, en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Un acto en el que Juan Manuel Feliz adelantó las principales novedades de una edición a la que le queda justo un mes.

Más de 1.300 palistas y deportistas de 20 países

"El año pasado coincidió con los Juegos Mundiales y el anterior con los Juegos Olímpicos, este año no coincide con nada y estarán los mejores del mundo", celebró Feliz, que dio cifras de participación: "Habrá más de 1.300 palistas, más de 800 embarcaciones y deportistas de más de 20 países". Deportistas que llegarán de países como Nueva Zelanda, Australia, Argentina o Colombia.

EN IMÁGENES: la presentación del Descenso Internacional el Sella, en Club LA NUEVA ESPAÑA / Luisma Murias / Luisma Murias

Otra de las grandes novedades estará en la salida, ya que será la primera vez que el pregón con el que comienza la competición se pronuncie desde el nuevo puente de Arriondas, el tercer emplazamiento desde el que se ha dado la salida en la historia del Descenso. El encargado de leer ese pregón desde el Puente Emilio Llamedo Olivera será nada menos que Santi Cazorla, exjugador del Oviedo, que acaba de anunciar su retirada y que excusó su presencia en LA NUEVA ESPAÑA con un vídeo en el que se citó con todos los presentes el próximo 8 de agosto.

Sara Ouzande hará historia en el cepo número 1

Otra gran protagonista de ese día será la piragüista asturiana Sara Ouzande, que será la primera mujer encargada de abrir el cepo número 1 desde el que parten los favoritos a la victoria. La campeona del Mundo y de Europa, ahora en una prueba de la Copa del Mundo de sprint, también participó a través de un vídeo en esta presentación. En él se mostró "orgullosa" de ser la primera mujer en tener ese honor: "Para mí es un honor poder estar allí con vosotros, que lo paséis muy bien y nos vemos en el cepo número 1", dijo.

Covadonga Coto, presidenta del Club de Tenis de Oviedo, agradeció al CODIS haberles concedido la presentación de esta edición del Descenso del Sella. También tuvo palabras de agradecimiento para Carlos Rivas, expiragüista y socio del club, que ha sido uno de los que lo ha hecho posible. "El Club ha estado íntimamente ligado al Descenso, al principio con las piraguas Caimán I y Caimán II", explicó Coto, que celebró que se haya reforzado ese vínculo con una actividad que representa "amistad, sentimiento de pertenencia y deporte".

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, reconoció sentirse muy vinculada a esta fiesta. "El Sella no se puede contar, hay que vivirlo", dijo, situando al Descenso como "más que un evento deportivo": "Es una forma de reconocerse Asturias a sí misma".

Noticias relacionadas

Por último, se dio a conocer el cartel de esta edición del Sella, obra de Sheila de la Maza, ilustradora local que explicó que trató de captar el "sentimiento" de la Fiesta de las Piraguas: "Siempre se queda algo fuera, es difícil". Un cartel en el que incluyó el nuevo puente de Arriondas y otros muchos elementos relacionados con una de las grandes fiestas de Asturias.