Paula Pedruello, que jugará con España la final del Europeo sub-19: "Siempre me fijé en Aitana, ojalá me acercara a lo que logró ella"

Paula Redruello afronta uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. Tras años formando parte de las categorías inferiores de la selección, la futbolista vive en el Europeo sub-19 su primera fase final oficial. España alcanzó ayer al final tras superar a Suecia por 3-0 y, aunque Redruello no jugó, se afana en prepararse para la gran final del viernes contra Alemania. "Por fin. Costó llegar, pero estoy muy contenta", resume una jugadora que también mira al futuro con la psicología y el deporte como horizonte profesional.

¿Cómo está viviendo estos días con la selección?

Muy bien, muy contenta. Al final es mi primer Europeo, mi primera ronda final, así que con muchas ganas y disfrutándolo todo lo que se puede.

Aunque lleva años en las categorías inferiores, esta es su primera gran experiencia oficial. ¿Qué significa para usted?

Llevo convocada desde la sub-15, pero sí que es verdad que este es mi debut más oficial. Antes habían sido entrenamientos y convocatorias desde la sub-15 y la sub-16. Los partidos más importantes fueron la ronda de Portugal y ahora esta fase final. Tenía muchísimas ganas. Por fin. Costó llegar, pero estoy muy contenta.

¿Cómo se gestiona compartir vestuario con jugadoras que durante el año son rivales?

Tenemos la suerte de conocernos entre todas y esa ventaja la podemos utilizar a nuestro favor. No es lo mismo jugar con gente que no conoces que hacerlo con futbolistas con las que ya has coincidido muchas veces. Más que una presión por luchar por un puesto, lo vivimos como una oportunidad para compartir estos momentos y seguir creciendo juntas. Este grupo se lleva repitiendo desde el principio y eso también es una suerte. Hemos crecido juntas y no ha habido tantos cambios. Eso crea grupo dentro del campo, pero también fuera. Ya no te diría que solo somos jugadoras y compañeras de equipo.

Lleva tres temporadas en el Deportivo. ¿Cómo fue salir de Asturias con solo 17 años?

Siempre tienes esa sensación de pensar cómo será o si estarás bien. Pero tuve mucha suerte en el Deportivo. Es un club muy cercano y muy familiar. Desde el primer momento, el cuerpo técnico, el club y las compañeras hicieron que me sintiera como en casa. Llevo dos años fuera y ya digo que me costaría volver a casa.

¿Fue complicado compaginar ese cambio con los estudios?

Hice segundo de Bachillerato fuera porque me cambié justo ese año. Era lo único que quizá me echaba un poco para atrás, porque era un curso importante, pero salió bien.

¿Qué está estudiando ahora?

Psicología, todo online, porque entrenando por la mañana es un poco complicado. Llevo muy poquito porque empecé otra carrera y luego me cambié. Me gustaría llevar la psicología al ámbito deportivo. Quiero llegar con el fútbol lo más alto que pueda y, cuando llegue el momento, trabajar en algo relacionado con él.

¿Qué es lo que más echa de menos de Asturias?

Pasar tiempo con mi familia y con mis amigos. Siempre intento escaparme cuando puedo. Tengo la ventaja de que no estoy muy lejos.

¿En qué momento sintió que el fútbol dejaba de ser solo una ilusión para convertirse en algo serio?

Cuando me fui al Dépor. Estaba en el Sporting e irme suponía bajar una categoría, pero iba a un club con un primer equipo en Primera División. Era dar un paso atrás en una cosa, pero sabiendo que podía llegar a lo más alto del fútbol. Salir de casa por el fútbol ya fue un cambio importante. Este año debuté y jugué bastante más de lo que esperaba, y ahí ya eres consciente de que las cosas cambian.

¿Qué le falta al fútbol femenino para dar el salto definitivo?

Creo que ya ha cambiado muchísimo. Estamos creciendo un montón. Todavía queda camino, pero ya somos referentes para muchas niñas. Ahora hay muchas más pequeñas jugando que hace unos años. Hay que seguir creciendo, seguir dándole visibilidad y demostrar que tenemos nivel y que es una competición muy entretenida.

¿Quién ha sido siempre su referente?

Siempre me fijé en jugadoras de mi posición. Puede sonar a la respuesta típica, pero siempre me fijé mucho en Aitana. Ver cómo ha ido consiguiendo cosas me ayuda a pensar que, si trabajas y te esfuerzas, puedes lograr tus objetivos. Ojalá algún día pueda acercarme a todo lo que ha conseguido ella.

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