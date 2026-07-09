Álex Alonso y Bea Pérez, invitados de lujo en el campus de hockey hierba de María López en Gijón

El campus de hockey hierba de María López, que se celebra en las instalaciones de la Universidad Laboral durante estas fechas, contó con la presencia de dos invitados de lujo como Álex Alonso, jugador de la selección española, y Beatriz Pérez, la jugadora que más veces ha representado al combinado nacional absoluto a lo largo de su historia. El campus se celebra del 6 al 10 de julio y cuenta con hasta 50 plazas para jóvenes de entre ocho y 16 años.

María López García es una de las grandes referencias del hockey hierba español de la última década. Nacida en Gijón el 16 de febrero de 1990, se formó en el Real Grupo de Cultura Covadonga antes de dar el salto al Centro de Alto Rendimiento de Madrid y consolidarse en el Club de Campo Villa de Madrid, uno de los equipos más laureados del país.

Defensa con capacidad para actuar también en el centro del campo, ha sido durante años capitana de las RedSticks y una pieza clave de la selección española. Ha disputado tres Juegos Olímpicos (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), además de conquistar el bronce en el Mundial de Londres 2018 y en el Europeo de Amberes 2019. En 2024 también levantó la FIH Nations Cup con España.

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A nivel de clubes, acumula numerosos títulos de Liga y Copa de la Reina con el Club de Campo y llegó a jugar una temporada en la potente liga neerlandesa con el SV Kampong. Tras más de 250 internacionalidades y más de 40 goles con la selección, anunció su retirada del combinado nacional después de los Juegos de París