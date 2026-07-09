El Avilés ficha al extremo del Barakaldo Iñigo Muñoz

El Avilés ha entrado de lleno en el mercado de jugadores vascos. Tras hacerse con los servicios de Jon Sillero, excapitán del Arenas, y de Markel Artetxe, excentral del Barakaldo, el cuadro blanquiazul cerró ayer el fichaje de Iñigo Muñoz en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Extremo criado en la cantera del Athletic que la pasada temporada defendió la camiseta del Barakaldo, cuenta con gran experiencia en Primera Federación. "Afronto esta nueva etapa con mucha alegría", afirmó.

Iñigo Muñoz, extremo derecho nacido en 1996, se formó en el fútbol vasco hasta debutar, con 20 años, en Segunda B de la mano del Gernika. Pasó por el Athletic Club, llegando a debutar en la Copa del Rey con el primer equipo rojiblanco ante el Formentera. Tras dos campañas en Bilbao, se fue al Castellón, con el que consiguió un ascenso a Segunda División.

Muñoz cuenta con una dilatada experiencia en Primera Federación. Debutó en la categoría de la mano de Unionistas de Salamanca para, posteriormente, pasar por clubes como la Cultural Leonesa, el Numancia, el Real Unión y el Amorebieta. La pasada campaña se enroló en las filas del Barakaldo, donde participó en 30 encuentros, 17 de ellos como titular. Anotó un gol y repartió una asistencia.

Cueto se va a Bosnia

Fumata blanca. Javi Cueto, máximo goleador del Avilés la pasada temporada, ha decidido aceptar la oferta del FK Sloga Meridian, equipo de la Primera División de Bosnia, una propuesta desvelada por LA NUEVA ESPAÑA. El delantero contaba con una propuesta para renovar su contrato con el cuadro avilesino, pero finalmente ha decidido hacer las maletas para probar suerte en el extranjero. Cabe recordar que, en sus dos campañas como jugador del Avilés, sumó 25 tantos en todas las competiciones.

Javi Cueto fue, durante gran parte de la temporada pasada, el máximo goleador del Avilés. El asturiano acabó la campaña con nueve dianas, empatado en cifras goleadoras con Kevin Bautista. Sus números tienen mayor mérito si se tiene en cuenta que el maliayo no llegó a disputar 600 minutos, saliendo tres veces como titular en los 26 encuentros que jugó. Su eficacia goleadora rompió todos los registros, consiguiendo anotar un tanto cada 79 minutos.

Noticias relacionadas

Ahora, Cueto será nuevo jugador del FK Sloga Meridian, de la Primera División de Bosnia. El club pertenece a la ciudad de Doboj, al norte del país, y juega sus partidos como local en el Stadion Luke, con capacidad para 3.000 espectadores. La pasada campaña el equipo terminó la liga octavo, empatado a puntos con el noveno, el primero de los equipos que perdió la categoría.