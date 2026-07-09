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El canterano del Alimerka Oviedo Baloncesto Jorge Arias, convocado por España para el Europeo sub-20

El asturiano estará en la cita que comienza el sábado en Liubliana (Eslovenia)

Javi Rodríguez dialoga con Jorge Arias, en el partido entre el Alimerka Oviedo Baloncesto y el Gipuzkoa Basket

Javi Rodríguez dialoga con Jorge Arias, en el partido entre el Alimerka Oviedo Baloncesto y el Gipuzkoa Basket / Juan Plaza

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Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

El alero del Alimerka Oviedo Baloncesto Jorge Arias representará a la selección española en el Europeo sub-20 que comienza el sábado en Liubliana (Eslovenia). El canterano del OCB, que la pasada temporada fue ganando peso en la rotación del equipo de Primera FEB, ha entrado en la lista de doce jugadores que el seleccionador Carles Marco, extécnico del equipo de Oviedo, ha elegido para la cita continental.

España se medirá a Bélgica, Croacia y Grecia

España está en el grupo B, en el que le toca enfrentarse con Bélgica, Croacia y Grecia. El primer partido del combinado nacional será ante los belgas el sábado, a las 13:30 horas, y al día siguiente se las verá con Croacia, a las 20:30 horas. El lunes cierra la fase de grupos ante Grecia, a las 18:00 horas.

Jorge Arias se gana un sitio entre los doce elegidos

El jugador ovetense se ha ganado esta convocatoria con el trabajo que lleva realizando en toda su etapa de formación, que se vio reflejado este año en la gran temporada del Alimerka Oviedo, donde Jorge Arias fue capaz de entrar en la rotación en partidos importantes y rendir a muy buen nivel. Todo ello le valió para ir con España al torneo de preparación que se jugó en Utebo (Zaragoza), donde el canterano del OCB terminó de convencer a Carles Marco para formar parte de los doce elegidos para el Europeo.

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El resto de la convocatoria la forman Raúl Villar, Rafael Rodríguez, Max Gaspà, Bruno Alocén, Álex Blanco, Didac Cebolla, Adrián Torres, Iker Garmendia, Jorge Carot, Andrés Amón y Michael Enabulele.

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