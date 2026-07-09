El Descenso Internacional del Sella, prestigio "internacional y deportivo"

A un mes de que las piraguas vuelvan a tomar el Sella, el Club de LA NUEVA ESPAÑA acogió una multitudinaria presentación de la 88.ª edición de la fiesta. El salón de actos reunió a autoridades, deportistas históricos y diversas personalidades invitadas, en un acto que confirmó que el Descenso del Sella no es solo una competición, sino un acontecimiento social y cultural que moviliza a Asturias entera y proyecta su imagen al mundo.

"Es una de las fiestas más importantes a nivel internacional en cuanto a imagen se refiere" MANUELA ENA FERNÁNDEZ — DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES

"Para la gente de Arriondas que nació, que vivió, que vive en torno al Sella es una vinculación desde que nacemos" EMILIO GARCÍA — ALCALDE DE PARRES

Una fiesta que, como recuerda Manuela Ena, directora general de Actividad Física y Deportes, "es una de las más importantes a nivel internacional en cuanto a imagen se refiere. Participan miles de deportistas de un nivel asombroso".

El Sella, una fiesta que une a Asturias

El alcalde de Parres, Emilio García, lo resume con claridad: "Para la gente de Arriondas que nació, que vivió, que vive en torno al Sella es una vinculación desde que nacemos. El Sella lo es todo, es nuestra fiesta por excelencia. Es una prueba deportiva de carácter internacional, es algo que nos une. Muy difícil de explicar, pero muy fácil de sentir para los que vivimos a la orilla del Sella". Una percepción que comparte José Manuel González, alcalde de Cangas de Onís: "La verdad que el Sella es más que una fiesta para Cangas de Onís, es la fiesta de Asturias. Además, junto con el Ayuntamiento de Ribadesella, de Parres y de Piloña todos los años trabajamos para que esto sea posible".

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

El recorrido emocional continúa en Piloña, donde su alcalde, Iván Allende, reivindica el origen de la tradición: "Para el municipio de Piloña el Sella lo es todo porque los orígenes del Descenso están aquí. Nosotros estamos desde el inicio, en el origen, no solo por ser afluentes, sino por lo que significa la fiesta, los tritones… La Fiesta de las Piraguas lleva muchos ingredientes de Piloña". Y en Ribadesella, punto final del recorrido, Paulo García destaca la implicación de todo el municipio: "Un referente tanto festivo como deportivo en Asturias, España y sobre todo en Ribadesella. Todos los riosellanos estamos con mucha ilusión esperando que llegue el Descenso".

Miguel Gallo, presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, destaca que "dentro de las comunidades uniprovinciales somos una de las que, en cantera, más licencias tiene proporcionalmente respecto al resto de España. En eso, el Sella tiene mucho que ver, por supuesto". El dato da continuidad a quienes hicieron grande una prueba con una tremenda historia y un palmarés repleto de nombres que han hecho grande este deporte a nivel internacional.

"La verdad que el Sella es más que una fiesta para Cangas de Onís, es la fiesta de Asturias" JOSE MANUEL GONZÁLEZ — ALCALDE DE CANGAS DE ONÍS

"Para el municipio de Piloña el Sella lo es todo porque los orígenes del descenso están aquí" IVAN ALLENDE — ALCALDE DE PILOÑA

"Un referente tanto festivo como deportivo en Asturias, en España, y sobre todo, en Ribadesella" PAULO GARCÍA — ALCALDE DE RIBADESELLA

Los campeones reivindican el valor único del Descenso

Porque el Sella también es una cita imprescindible para quienes lo han vivido desde dentro de la competición y disfrutado de ella. El piragüista Herminio Menéndez lo define como "por excelencia, la fiesta asturiana y uno de los espectáculos deportivos más grandes de España. El Sella ha mantenido la filosofía de sus creadores y eso es lo importante". Su vínculo es tan profundo que confiesa que "para mí, si no hubiera ganado el Descenso del Sella, sería un desastre dentro de mi carrera deportiva. Tuve la suerte de poder ganarlo en K2 y en K1 y es una de las mayores satisfacciones deportivas que tengo junto con mis medallas olímpicas".

"Asturias es una de las regiones que más licencias tiene en cantera y en eso el Sella tiene mucho que ver" MIGUEL GALLO — PRESIDENTE DE LA FED. ASTURIANA

"Para una persona como yo que llevaba tantos años entrenando para bajar el Sella, fue un honor hacerlo" CARLOS RIVAS — EXPIRAGÜISTA

También Carlos Rivas Alonso guarda un recuerdo imborrable: "Bajé el Sella en quince ocasiones y quedé campeón en 1968. Para una persona como yo, que llevaba tantos años entrenando para bajar el Sella, fue un honor poder conseguir algo así".

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"No cambio el título del Sella por ninguno. El que gana el Sella es el mejor piragüista, el que más fama tiene" LUIS GARCÍA — EXPIRAGÜISTA

"Por excelencia la fiesta asturiana y uno de los espectáculos deportivos más grandes de España" HERMINIO MENÉNDEZ — EXPIRAGÜISTA

Y en esa misma línea aparece la voz de Luis García, que resume el prestigio de la prueba con la contundencia que solo entiende quien la ha vivido desde dentro. "Yo llegué a quedar campeón de España, campeón de Europa, pero ganar el Sella es lo más especial. No cambio el título del Sella por ninguno. El que gana el Sella es el mejor piragüista, el que más fama tiene".