La fase decisiva, en la que entra el Mundial de fútbol, muestra a España entre los ocho supervivientes de la fase final del torneo. Decir que, además, es uno de los favoritos al título, podría parecer forofismo si no hubiera motivos sólidos para creerlo. Casi lo de menos, siendo importante, es que, de las ocho naciones que han llegado a los cuartos de final, es la única que en estos momentos puede mostrar un cero en su columna de los goles en contra. La solidez del equipo se muestra también en otros aspectos. Y tiene márgenes para apuntalarse todavía más.

España, por supuesto que favorita

Luis de la Fuente, el actual seleccionador, ha hecho sin duda un excelente trabajo, ya premiado con éxitos tan importantes como los de la última Copa de Europa de naciones. Su elección de jugadores ha sido sin duda tan meticulosa como amplia. De los que integran el grupo del que sale el equipo que está jugando la actual fase final del Mundial, hay ocho procedentes de clubs extranjeros, aunque uno de ellos, Cucurella, ya ha dejado el Chelsea inglés integrarse en la plantilla del Real Madrid. Y De la Fuente, que ha tenido muy en cuenta esa parcela, se ha atrevido, además, a apostar por la extrema juventud, y no solo en el caso de Lamine Yamal, al que hizo debutar con a la roja a los 17 años. Uno de los dos centrales titularísimos, Pau Cubarsí, tiene solo 19.

UN EQUIPO SÓLIDO.

Como entrenador De la Fuente ha logrado hacer de la selección española un equipo sólido, en cuanto conjuntado y solidario. Delante de un portero excelente, por sobrio y eficaz, como Unai Simón, se mueve una defensa espléndida, tanto por el centro, donde el veterano Laporte y el jovencísimo Cubarsí se complementan en una labor espléndida, con el apoyo de dos laterales tan eficaces en defensa como en el despliegue atacante, en el que no renuncian a nada, como lo demuestra el gol logrado por Corro con un remate de cabeza para finalizar una jugada de contragolpe. El centro del campo es uno de los puntos fuentes del equipo, bajo el indiscutible liderazgo de Rodri, cuya espléndida técnica está dirigida por una admirable claridad mental, que le permite jugar al primer toque con tanta elegancia como rápida eficacia. Pedri corre más riesgos pero no por ello sus intentos dejan de estar marcados por la clarividencia. Ambos líderes del intento creativo tienen los complementos adecuados, que no solo están en el terreno de juego sino que tienen en el banquillo una alternativa a su nivel. En el partido de octavos de final, nada menos que con Portugal de adversario, la jugada más importante del partido, la del gol que en el minuto 90 decidió la continuación de España, intervinieron Ferrán, con su pase y Merino, con su remate. Críticos y aficionados destacarían después que los que hicieron esa decisiva jugada habían sustituido poco antes a los que habían iniciado el partido como titulares. Ferrán había salido por Álex Baena a los 74 minutos y Merino a Olmo a los 84.

¿Y SI ENTRA NICO?.

El equipo tiene como hombre-gol a Oyarzábal, con tan buena cabeza como pies. Desde que han confiado en él, se ha consolidado como uno de los goleadores históricos de la selección española. Con todo, no hace falta decir que el atacante que llama muy especialmente la atención es Lamine Yamal por unos recursos que añaden eficacia a una brillante espectacularidad. Los adversarios hace tiempo que han tomado buena nota y tratan de ponérselo difícil, acumulando efectivos frente a él. Lo tendrían más complicado si además en la otra banda tuvieran que prestar atención a Nico Williams. El bilbaíno, que se recupera de una lesión, no ha jugado todavía ni un minuto en esta fase final. Pero se dice que podría estar en condiciones de reaparecer. Y en ese caso sería un gran refuerzo para España.

Que, por supuesto, accede a los cuartos de final con la condición de favorita.No la única, pues, a esas alturas de la competición no se puede menospreciar a nadie y menos cuando enfrente están rivales como la Francia de Mbappé o la Argentina e Messi. Pero España puede y debe aspirar a su segundo título mundial.