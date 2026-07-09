Inscripción sobresaliente en el Rally de Avilés del sábado

La Escudería Avilesina celebra con éxito de participación, por calidad y cantidad, reuniendo 74 equipos, la 50.ª edición del Rally de Avilés, cita del Campeonato de España de Rallyes Históricos de Velocidad y Regularidad. En la cita veraniega de esta competición automovilística de la Villa del Adelantado participan destacados y laureados pilotos del Nacional. Medirán sus fuerzas en un recorrido total de 311 kilómetros, de los que más o menos un tercio corresponden a los 4 tramos de velocidad que se repiten en 2 ocasiones. La carrera, que cuenta con un matasellos conmemorativo, se inicia el sábado a las 8.30 horas desde la Plaza de España, lugar donde finaliza a las 19.50 del mismo día.

Setenta y cuatro equipos para una edición histórica

De los 74 equipos, 35 compiten en velocidad, 12 en Regularidad Sport y 27 en Regularidad. Los pilotos más destacados son Jordi Ventura, Pau Romero y Joan Riberas, que lucharán por la victoria teniendo frente a ellos al avilesino Daniel Alonso, el gallego Jesús Ferreiro y el piloto de Sariego Cele Foncueva.

Noticias relacionadas

Daniel Alonso y Jesús Ferreiro, dos referentes del palmarés

El piloto avilesino suma 6 victorias en esta carrera tan próxima a su casa, en tanto que el gallego tiene 5 en su casillero.