Javier Hernanz, presidente de la Federación Española de Piragüismo, sobre el Descenso del Sella: Una parte de nuestra identidad

Hablar del Descenso Internacional del Sella es hablar de una parte muy importante de mi vida. No es solo una competición deportiva ni una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional; para quienes hemos nacido en Arriondas es una forma de entender nuestro pueblo y nuestra manera de vivir.

Tuve la suerte de nacer en Arriondas y de crecer con el río Sella como escenario cotidiano. Desde niño aprendí que el piragüismo no era únicamente un deporte, sino parte de nuestra identidad. En mi caso, esa vinculación ha marcado toda mi trayectoria: primero como deportista durante casi veinte años en la selección española y ahora como presidente de la Real Federación Española de Piragüismo.

En Arriondas el río forma parte de nuestra infancia. En mi pandilla todos acabamos subiéndose alguna vez a una piragua. Jugábamos al fútbol, montábamos en bicicleta o practicábamos cualquier otro deporte, pero tarde o temprano todos terminábamos acercándonos al río. El Sella atraviesa el corazón del pueblo y eso hace que nuestra vida gire, en gran medida, alrededor de él y de todo lo que representa: deporte, naturaleza, convivencia y respeto por nuestro entorno.

El Descenso Internacional del Sella también ha sido siempre una enorme fuente de inspiración para varias generaciones de jóvenes. Ver llegar a deportistas de todo el mundo, convivir con ellos y sentir el ambiente único que se vive esos días deja una huella imborrable. Aunque muchos después hayan seguido otros caminos, ese vínculo con el Sella permanece para siempre. Por eso, cuando alguien de Arriondas escucha hablar de piragüismo en cualquier lugar del mundo, siente inmediatamente que forma parte de esa historia.

Y no es casualidad. En un concejo de poco más de tres mil habitantes han nacido decenas de grandes piragüistas que han representado a España al máximo nivel. Es un motivo de enorme orgullo para todos nosotros y demuestra que la tradición, la pasión y el trabajo bien hecho pueden convertir a un pequeño pueblo en una referencia internacional.

El Descenso ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Quienes lo hemos vivido desde niños recordamos épocas de una enorme afluencia de público y de un ambiente extraordinario. Con el paso del tiempo también ha sido necesario adaptarse a nuevas exigencias en materia de seguridad y organización, buscando siempre el equilibrio entre la gran fiesta popular y una competición deportiva del máximo nivel.

Creo sinceramente que en los últimos años se han dado pasos muy importantes. La recuperación del tradicional Desfile ha devuelto parte de la esencia que todos recordábamos con cariño, y el nivel deportivo de la competición continúa siendo extraordinario. El piragüismo español atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y contar con una prueba como el Descenso Internacional del Sella fortalece todavía más esa imagen de excelencia.

Como ocurre en cualquier gran evento, siempre existen aspectos que pueden seguir mejorándose. Personalmente, me gustaría que en el futuro pudiéramos encontrar fórmulas que permitieran recuperar parte del atractivo del tren fluvial, una experiencia única que durante décadas ayudó a miles de personas a vivir la carrera desde dentro. Soy consciente de que la normativa actual plantea dificultades, pero creo que merece la pena seguir buscando soluciones que permitan mantener vivo ese patrimonio tan especial del Descenso.

Estoy convencido de que el camino pasa por seguir trabajando juntos. La colaboración entre el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias, la Real Federación Española de Piragüismo, las administraciones públicas, los voluntarios y todas las personas que hacen posible esta prueba es la mejor garantía para que el Descenso continúe creciendo sin perder su esencia.

Desde mi responsabilidad como presidente de la Federación Española tengo la oportunidad de hablar del Sella con deportistas y dirigentes de todo el mundo. Entre quienes practican el maratón o las disciplinas de río, el Descenso es una competición plenamente reconocida. En otras modalidades olímpicas quizá todavía no es tan conocido, pero cuando les explicamos lo que representa esta prueba, la historia que tiene detrás y el ambiente que se vive en Arriondas, todos muestran una enorme admiración y el deseo de conocerla algún día.

Nuestro reto ahora debe ser seguir proyectando el Descenso Internacional del Sella hacia el futuro. Me gustaría que cada vez más personas en España supieran que el primer sábado de agosto no es una fecha cualquiera, sino el día en que Arriondas y Asturias vuelven a convertirse en el centro mundial del piragüismo. Que toda España tenga marcado ese día en el calendario, que pueda seguirse a través de una televisión nacional y que continúe siendo un motivo de orgullo para todos los asturianos.

Porque el Sella no pertenece únicamente a quienes competimos en él. El Sella pertenece a Arriondas, a Asturias y a todas las personas que, generación tras generación, han contribuido a convertirlo en una de las grandes joyas del deporte español. Y de eso, como parragués, me sentiré siempre profundamente orgulloso.