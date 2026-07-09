Mario Menéndez, sexto en el Europeo de pista
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Mario Menéndez, componente del equipo español de velocidad por equipos, obtuvo el mejor resultado de los tres asturianos presentes en el Europeo de pista de Cottbus, Alemania. Menéndez fue sexto en compañía de Pepe Arqués y Alejandor Sánchez. Por su parte, Samuel Valle fue décimo en persecución por equipos, junto a Andrés Molla, Aitor Mata y Asier Fortea, y Andrés Villegas acabó decimoséptimo en la prueba del kilómetro.
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