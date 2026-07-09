Una plata gijonesa enganchada a la arena: así es la primera asturiana que logra una medalla en balonmano playa

El balonmano playa cada vez es tomado más en serio, y verse con una medalla colgada al cuello refuerza esa impresión. Es lo que le ha sucedido a la gijonesa Paula Fernández Morilla, subcampeona de Europa sub-17 con la selección española en el reciente Europeo de Zagreb. "Fue una muy buena experiencia", subraya la jugadora del Balonmano Gijón, que en la arena compite con el Gijón Jovellanos.

Paula es la primera asturiana que logra una medalla internacional en la modalidad de playa. Algo que refrenda su apuesta por un deporte que le enganchó desde que se apuntó con 5 años. "Empecé en el colegio Begoña porque jugaba mi hermano Pedro y la verdad es que está muy bien, me gustaban las amigas y me lo pasaba muy bien jugando", confiesa Paula, hija del presidente del Balonmano Gijón, Daniel Fernández. El BMG es un club femenino, así que su hermano Pedro se pasó al Grupo.

Una promesa gijonesa con medalla continental

La gijonesa ha ido quemando etapas en su evolución balonmanística hasta convertirse en una de las mayores promesas de la cantera gijonesa. En el Balonmano Gijón ya tuvo la oportunidad el año pasado de jugar muchos partidos con el equipo sénior de División de Honor Plata, y la próxima campaña volverá a estar en la dinámica del equipo que dirige Ángel Gulín. "Las expectativas para la temporada que viene son buenas, se puede intentar estar arriba", sostiene la jugadora del BMG.

Paula Fernández juega de central, una posición que le gusta porque "mandas tú las jugadas, tú eres la que decides lo que se va a hacer y cómo se va a jugar". Una demarcación, por tanto, que tiene mucho que ver con la confianza que el entrenador tenga en ti.

Volcada en ser una buena jugadora de pista, Paula llegó al balonmano playa casi por casualidad. "Me metí en esto en segundo de la ESO, tendría unos 14 años. Era una manera de seguir haciendo algo en verano y pasarlo bien", explica la gijonesa, que sobre la arena defiende los colores del Gijón Jovellanos. La cosa fue a más y ahora tiene habitualmente torneos de fin de semana.

La selección española se fijó en Paula Fernández

En una de esas, la Federación Española se fijó en ella y la llamó, junto a su compañera Martina Franco, para que acudiese a una concentración. Paula entró en la lista definitiva de 12 para el Campeonato de Europa sub-17 de Zagreb.

La joven promesa gijonesa no sabía muy bien qué esperar de la cita, porque enseguida advirtió que había algunos equipos que se tomaban la cosa muy en serio. La capital croata se volcó con la modalidad y levantó unas instalaciones impresionantes para acoger el sub-17 femenino y el absoluto masculino.

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Las rondas finales estuvieron sobradas de emoción. En semifinales, la selección española ganó a la anfitriona, Croacia. No fue un camino de rosas como en la primera fase. "Ganamos un set, perdimos otro y fuimos a los ‘shootouts’. Al final ganamos y yo lancé uno... y lo metí", apunta Fernández. En la final se repitió la historia, pero con un final más amargo. Los penaltis favorecieron a Hungría. Pero la alegría fue grande por parte de la jugadora gijonesa. No siempre se puede regresar con una medalla colgada del cuello.