El Principado y el OCB promueven un plan para que los mayores practiquen baloncesto

"Decían en mi época que el que mueve las piernas, mueve el corazón", subraya Cesáreo Marqués, presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, para animar a los que superen los 60 años a incorporarse al proyecto de baloncesto para personas mayores. Asegura que cuando estén practicando este deporte "no pensarán en los achaques, ni visitarán el centro de salud, y a lo mejor hasta los médicos tienen menos trabajo y es un beneficio para todos", comenta acerca de las ventajas de esta actividad, que comenzará a partir de septiembre en el polideportivo de Pumarín, en Oviedo. Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y de Personas Mayores, se muestra dispuesto a que el deporte sea "uno de los pilares fundamentales de envejecimiento activo y saludable" y espera alcanzar los 200 usuarios. La actividad ofrece la posibilidad de asistir a los partidos del Alimerka Oviedo Baloncesto. El presidente del club azul, Fernando Villabella, explica que el programa consiste en "una serie de sesiones físicas que diseñarán los preparadores físicos y los entrenadores del club, adaptadas al público que podamos tener", al tiempo que cree que "va a ser muy divertido porque la perspectiva cambia cuando entras en una cancha y coges un balón".