Benjamín Noval también domina en Francia: gana en solitario ante los mejores ciclistas junior del mundo

Ningún ciclista en categoría júnior en España es capaz de hacerle sombra al asturiano Benjamín Noval (MMR Academy). El de Laviana lleva dos años seguidos imponiéndose con mucha suficiencia en los Campeonatos de España tanto de ruta como de contrarreloj y acumula victorias en cada carrera en la que participa.

El salto que buscaba fuera de España

El asturiano también ha obtenido muy buenos resultados fuera de España, en carretera y en ciclocross, pero ahí, donde se mide a los mejores del mundo, era donde quería dar un paso más. Por eso, el Tour du Valromey, la competición júnior más prestigiosa del calendario internacional, estaba marcado en rojo en su calendario.

Roberto Menendez

Un ataque demoledor a siete kilómetros de meta

Que ha llegado en un momento de forma espectacular se pudo ver este viernes en la primera etapa, en la que ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha demostrado que es el ciclista a batir en Valromey. El de Laviana atacó a su compañero de escapada a siete kilómetros del final y se fue en solitario hasta la meta, donde sacó 48 segundos al belga Vic De Smet (Soudal Quick-Step U19) y 53 al español Aitor Martínez Grosset (Vangi Sama Ricambi Il Pirata).

Fuerza en la montaña y potencia en el llano

En esta primera etapa, el pelotón tuvo que superar dos puertos de primera categoría a lo largo de un recorrido de 111 kilómetros. Una jornada exigente en la que Noval fue capaz de imponer su fuerza cuando la carretera se pone cuesta arriba y su potencia cuando le toca rodar en llano.

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Candidato firme a la general

Muy atento, el asturiano estuvo siempre en el grupo delantero, controlando las escapadas que se fueron formando a lo largo de la etapa. En el momento decisivo, a siete kilómetros del final, cuando ya se había quedado con tan solo un corredor más, tuvo las piernas para soltarlo y meter a todos sus rivales una distancia importante que le coloca como uno de los principales candidatos a ganar la general de una ronda que concluye el próximo martes después de cinco exigentes etapas.