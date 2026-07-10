Benjamín Noval inicia el Tour du Valromey, su gran reto esta temporada

El asturiano Benjamín Noval, la gran promesa del ciclismo español, inicia hoy el Tour du Valromey, la gran cita del ciclismo junior y su gran reto este año previo al paso a profesionales. Noval estará acompañado en el equipo asturiano MMR Academy por Pelayo Gancedo, Hugo Delmiro, Martín Fernández y Pablo Jiménez.