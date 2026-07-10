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Benjamín Noval inicia el Tour du Valromey, su gran reto esta temporada

Noval tira del grupo en la pasada edición del Tour de Valromey. |

Noval tira del grupo en la pasada edición del Tour de Valromey. | / T. A.

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El asturiano Benjamín Noval, la gran promesa del ciclismo español, inicia hoy el Tour du Valromey, la gran cita del ciclismo junior y su gran reto este año previo al paso a profesionales. Noval estará acompañado en el equipo asturiano MMR Academy por Pelayo Gancedo, Hugo Delmiro, Martín Fernández y Pablo Jiménez.

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