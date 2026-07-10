El gijonés Santi Obaya, bronce en el Mundial de Skyrunning
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J. V.
Oviedo
Santi Obaya se colgó la medalla de bronce en la combinada de los Campeonatos del Mundo Máster de Skyrunning, celebrados en el emblemático entorno de la Pierra Menta, en los Alpes franceses.
Regularidad ante los mejores especialistas del mundo
El corredor gijonés consiguió subirse al último cajón del podio gracias a la suma de sus resultados en ambos días. El primero logró un quinto puesto, tras superar 850 metros de desnivel positivo en solo tres kilómetros. En la siguiente jornada finalizó cuarto, rozando el podio en una durísima y técnica prueba de 24 kilómetros y 4.800 metros de desnivel acumulado que requería el uso de casco, arnés y disipador. Pese al intenso calor, Obaya demostró una gran regularidad ante los mejores atletas del mundo.
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