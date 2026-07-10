Giro de guión inesperado en el Alimerka Oviedo Baloncesto: el prometedor Brycen Goodine podría tener una segunda oportunidad en el OCB

El Alimerka Oviedo y Brycen Goodine (New Bedford, Massachusetts, 1993) puede que se den una segunda oportunidad si finalmente alcanzan un acuerdo para que el escolta dispute la próxima temporada a las órdenes de Javi Rodríguez. El estadounidense, con pasaporte de Cabo Verde, fue la gran sensación del equipo asturiano durante la pretemporada previa al comienzo del pasado curso.

Un exterior con pasado en la NCAA

El escolta, de 1,93, llegaba con un gran cartel del baloncesto universitario estadounidense después de haber jugado en Oklahoma, equipo encuadrado en la conferencia más fuerte de la NCAA, la Southeastern (SEC), donde fue una pieza esencial, titular indiscutible y con unos promedios de 8 puntos, 2,5 rebotes y casi un robo por partido en un equipo que jugó el March Madness.

Una pretemporada brillante antes de regresar a Estados Unidos

Su incorporación al equipo de Oviedo fue la soñada, dejando para el recuerdo de los aficionados un partido de pretemporada ante el Alega Cantabria en el que anotó 34 puntos, con victoria azul en la prórroga (96-95). Pero, de pronto, todo se torció. Unos problemas personales le obligaron a regresar a Estados Unidos y ni siquiera llegó a debutar con el OCB en un partido oficial. Su primera experiencia en el baloncesto profesional se truncó antes de comenzar.

Un tirador con grandes porcentajes desde el triple

Una de las grandes virtudes de Brycen Goodine es su porcentaje de acierto en triples. En su etapa universitaria, en sus dos años en Fairfield promedió más de un 46 por ciento en lanzamientos de tres puntos y cuando se incorporó a Oklahoma subió del 42 por ciento lanzando 4,5 tiros de larga distancia por partido. En lo poco que se le pudo ver en Oviedo demostró que, además, era capaz de hacer otras cosas sobre la pista. De hecho, Javi Rodríguez pensó en él incluso para ocupar la posición de base.

Una salida que marcó la planificación del OCB

La salida de Goodine fue muy relevante para lo que le sucedió después al equipo asturiano, que acabó haciendo una de las mejores temporadas de su historia. El terremoto de la salida de Goodine se trató de calmar con el fichaje de London Johnson, que llegó con problemas físicos y tampoco debutó en un partido de liga. Finalmente, al OCB se le presentó la oportunidad de fichar a Marques Townes, que desde el primer día dio un rendimiento espectacular y acabó siendo uno de los jugadores más cotizados de Primera FEB.

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Miki López

El posible relevo de Marques Townes en el juego exterior

Curiosamente, si se confirma el fichaje, el papel de Goodine será precisamente el de cubrir el hueco que deja la marcha de Townes, al que el OCB trató de renovar sin éxito. Goodine debe ser clave en un juego exterior que, si finalmente Raúl Lobaco se va al San Pablo Burgos de la ACB, se va a renovar casi por completo. El Alimerka Oviedo ha fichado para esas posiciones exteriores a Felix Terins, Pjay Smith, Zaire Williams y Danilo Brnović, que puede hacer de ala-pívot si el equipo así lo requiere. Se mantienen el canterano Jorge Arias y Pablo Longarela.