Las hermanas Uría, unidas también por un mismo sueño en el tenis de mesa

El Campeonato de España alevín de tenis de mesa dejó este año una de esas historias bonitas que deja el deporte. Dos hermanas, Lola y María Uría, levantaron juntas el título nacional por equipos. A sus 13 y 11 años, las jugadoras del Club La Atalaya Gijón Tenis de Mesa firmaron un torneo inolvidable en el que mezclaron talento, esfuerzo y una complicidad que solo se consigue dentro de casa.

Para María, la menor de las hermanas, la experiencia fue muy emocionante. Antes del torneo intuía que podían llegar lejos, pero no imaginaba que acabarían en lo más alto. "Me puse muy contenta, antes del torneo ya sabía que teníamos posibilidades de quedar en un puesto alto, pero los días previos a cuartos, semifinal y final estaba muy nerviosa porque me hacía mucha ilusión ganarlo, y más junto a mi hermana", rememora.

Lola, la hermana mayor, vivió ese triunfo compartido como algo único. "Me sentí súper feliz al ganar un Campeonato de España junto a mi hermana. Es algo muy especial y que nunca voy a olvidar", añade. Para ella, competir con María tiene un valor especial: "Competir con ella significa mucho para mí, porque vivimos todo este camino juntas".

Un campeonato perfecto para Lola Uría

El título por equipos fue la guinda del pastel de un campeonato perfecto para Lola, que además se proclamó campeona de España en la categoría individual, en dobles y logró un tercer puesto en dobles mixtos. Aun así, tiene claro cuál es el oro más especial: "Los tres títulos me hacen mucha ilusión, cada uno es especial por algo diferente, pero si tengo que elegir uno me quedo con el de equipos junto a mi hermana".

María también vivió con orgullo los éxitos de Lola. "Me alegré mucho por mi hermana porque sabía que a ella le hacía mucha ilusión y se había esforzado mucho en los entrenamientos. Verla ganar tantos títulos me hace estar muy contenta", sentencia.

El entrenador de ambas, Jhonatan García, también vivió su propio hito personal. Era su quinto Campeonato de España como técnico y nunca había pasado de cuartos de final. Esta vez, todo cambió. "Yo definiría el Campeonato de España como mágico. Llevo cinco años como entrenador y nunca había ganado una medalla. Siempre me había quedado en cuartos y cuando ganamos fue una liberación increíble; no tendría palabras para definirlo", confiesa. Su filosofía se centra en el esfuerzo y la humildad: "A todos los jugadores les intento transmitir que ganar no está en su mano, lo que sí depende de ellos es el esfuerzo. Y sobre todo que lo hagan desde la humildad".

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El triunfo de Lola y María Uría es mucho más que un éxito deportivo. Es la historia de dos hermanas que comparten entrenamientos, sueños y celebraciones. De un entrenador que cree en la educación deportiva antes que en los resultados. Y de un Campeonato de España que, para ellas, será siempre el primero. Y el más especial.