El Lobas Alimerka Oviedo ya es una realidad en la Liga Guerreras Iberdrola
La empresa de supermercados, clave para que el club ovetense juegue en la élite del balonmano femenino español, se convierte en el patrocinador principal del conjunto ovetense, cambiando la denominación del club para esta temporada
Las Lobas afrontará su regreso a la máxima categoría nacional bajo una nueva denominación durante la próxima temporada. El Lobas Alimerka Oviedo ya es una realidad después de que la cadena asturiana de supermercados se haya convertido en el patrocinador principal de la entidad. El apoyo de Alimerka resultó decisivo para que el primer equipo azul no tuviera que renunciar a ascender a la Liga Guerreras Iberdrola tras el ascenso logrado en la pista.
La nueva vinculación no se limitará al primer equipo. Alimerka también dará nombre a todos los conjuntos de la cantera del club, incluido el filial, que competirá en la División de Honor Plata Femenina después de lograr otro histórico ascenso hace unas semanas.
El responsable de Marketing de Alimerka, Pelayo Collantes Fernández, mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado y por la posibilidad de contribuir al crecimiento de la entidad ovetense. “Estamos muy felices de que nuestro apoyo haya servido para que el club haya podido alcanzar el sueño de volver a la máxima categoría tras habérselo ganado en la pista, firmando una temporada tan meritoria. Confiamos en que sea un año de muchos éxitos”, señaló.
“Una victoria para el deporte femenino”
La presidenta del Lobas Oviedo, Paulina Guerrero, destacó la importancia de incorporar al proyecto a una empresa asturiana como Alimerka. “Para nosotras es muy importante contar con el apoyo y la confianza de una gran empresa asturiana como Alimerka. Sumarse a nuestro proyecto ha sido crucial para seguir adelante, estamos felices y agradecidas, es una victoria para el deporte femenino de la comunidad”, afirmó.
La presencia del nuevo patrocinador será visible en los principales elementos identificativos de la entidad. Alimerka ocupará un espacio destacado en el frontal de la camiseta de juego de todos los equipos, aparecerá en el escudo y estará presente en los soportes de comunicación habituales del club.
Global Atac mantiene su apoyo
El cambio de denominación no supondrá la salida de Global Atac, que hasta ahora ejercía como patrocinador principal. La compañía dedicada al fletamento marítimo y al comercio internacional de materias primas continuará como uno de los apoyos más destacados del Lobas Alimerka Oviedo.
Global Atac comenzó su colaboración con la entidad en la temporada 2020-2021 y pasó a ser patrocinador principal durante la campaña siguiente. Su aportación fue también determinante en la creación de la identidad de las “Lobas”, una denominación ya consolidada y representativa del club.
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