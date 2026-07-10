Locura Mundial con España en el concierto de "La Oreja de Van Gogh" en Gijón: "¡Nos vamos a semifinales, es inolvidable!"
El espectáculo coincide con el partido de la selección y el gol de Merino llega justo en el momento del inicio del concierto
Los dos conciertos de la noche en Gijón Life, de Marlon y La Oreja de Van Gogh, estuvieron marcados por un gol. El de Marlon por el del empate de Bélgica, que se produjo justo cuando se disponían a comenzar a cantar, y el de La Oreja de Van Gogh por el de Merino, que dio la victoria y el pase a las semifinales a España. Y es que, cuando el partido se agotaba, en el minuto 83, Amaia Montero comenzó a cantar su popular 20 de enero y antes de que concluyera llegó el esperado tanto. La canción acabó acompañada por el clásico «oé, oé, oé» de los miles de asistentes al concierto. «Nos vamos a semifinales, este momento es inolvidable», dijo la cantante, a lo que el público respondió coreando «yo soy español, español, español».
Un día de concierto y fútbol en los Hermanos Castro
Fue un día en el que los acordes y los goles compartieron protagonismo en el parque de los Hermanos Castro, donde los asistentes a los conciertos de Marlon y La Oreja de Van Gogh siguieron también, a través de la pantalla instalada por la organización, el partido de España contra Bélgica. Antes de que arrancara el concierto de Marlon, a las 21:30 horas, la multitud se reunió frente a la pantalla para vibrar con La Roja.
La emoción de España en la pantalla gigante
España apretaba, hacía ocasiones para marcar el primer tanto y eso no hacía más que aumentar los nervios de los presentes. Con el gol de Fabián Ruiz, el recinto estalló de júbilo mientras muchos asistentes aún estaban accediendo al Gijón Life.
Entre ellas, Leonor de la Lama y su madre, Paloma Quintanilla, de 20 y 55 años, que llegaban de Segovia: «Venimos a Gijón por el concierto porque somos muy fans de La Oreja de Van Gogh, era un regalo de cumple de mi madre y nos ha gustado que coincidiera con el partido porque son dos eventos muy divertidos para verlos en familia; estamos disfrutando mucho y habernos encontrado con la pantalla gigante ha sido un puntazo», decía Paloma.
Pedro Limeres y Andrea Gulías, pareja de 23 y 24 años, de Oviedo, explicaron que tenían las entradas «desde mayo y sabiendo que había pantalla lo hemos afrontado bien». «Tenemos mucho miedo de que vayan a prórroga porque eso conllevaría perdernos mucha parte del concierto, es muy importante el partido», añadían.
Hasta el último minuto con La Roja
Otros, como Martín Menéndez y Marta Fraga, de 43 y 39 años, de Avilés, reconocían que «ha sido mala suerte que coincida»: «Nos gustaría ver mejor las dos cosas, pero la prioridad es España; hasta que no acabe no vamos a ver La Oreja, aquí hasta el último minuto», decían, aunque todos acabaron arrastrados a cantar el gol cuando sonaba un veraniego 20 de enero.
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